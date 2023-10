Jan Dalgic: Ehemaliger Torwart des ESV Kaufbeuren verstorben

Die Eishockeywelt trauert um Jan Dalgic, der in den frühen Morgenstunden im Alter von gerade einmal 25 Jahren verstorben ist, wie die Hannover Indians mitteilten.

14.10.2023 | Stand: 13:59 Uhr

Eishockey-Torwart Jan Dalgic ist nur 25 Jahre alt geworden. Er hat den wohl größten Kampf seines Lebens, den gegen den Krebs, nicht gewonnen. Wie sein jetziger Eishockey-Verein, die Indians aus Hannover (Oberliga Nord), mitteilte, ist Dalgic am heutigen Samstag in den frühen Morgenstunden verstorben. Den Kampf gegen einen "übermächtigen Gegner" habe er nicht gewinnen können, heißt es auf der Instagram-Seite des Vereins, zu dem Dalgic im Sommer 2021 wechselte. "Die Indians traueren um einen besonderen Menschen und stehen fassungslos vor der Empfindung der Ungerechtigkeit, die einen so jungen Menschen aus dem Leben heißt", heißt es. In den zwei Spielzeiten vor seiner Zeit in Hannover war Dalgic für den ESV Kaufbeuren in der DEL2 aktiv. Er bestritt für die Joker in den zwei Jahren knapp 40 Matches.

Notfall am Geburtstag

Geboren in Bonn, spielte Dalgic einst im angesehenen Nachwuchs der Kölner Haie. Erste Schritte im Herren-Eishockey machte er beim EHC Timmendorfer Strand und den Rostock Piranhas. Ausgerechnet an Dalgics 25. Geburtstag, dem 4. Januar 2023, kam er als Notfall ins Krankenhaus. Dort wurde dann auch ein bösartiger Hirntumor diagnostiziert. Um die bestmögliche medizinische Versorgung zu gewährleisten, begab sich Dalgic in eine privatärztliche Behandlung – Eishockey-Deutschland, auch die Anhänger des ESVK, sammelten Spenden.

Zwei Wochen nach dem operativen Eingriff schrieb Dalgic auf seiner Instagram-Seite, die Operation sei "erfolgreich verlaufen." Dalgic sprach damals noch von einer "riesen Erleichterung für uns alle". Unter dem Post der Hannover Indians reagierten Fans geschockt.