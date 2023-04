Kalte Amtsstuben, dunkle Sehenswürdigkeiten: Bleibt Kaufbeuren im Energiesparmodus?

Am Wochenende läuft die Energiespar-Verordnung der Bundesregierung aus. Rückt die Stadt ihre Sehenswürdigkeiten nun wieder ins beste Licht?

Bleibt die Stadt Kaufbeuren im Energiesparmodus? Am Wochenende läuft die Energiespar-Verordnung aus, die im vergangenen Jahr angesichts einer möglichen Energiekrise unter anderem die Beleuchtung von Baudenkmälern größtenteils verboten hatte. Ob die Sehenswürdigkeiten in Kaufbeuren wieder beleuchtet werden, ist noch nicht entscheiden. Der Stadtrat will sich in seiner Sitzung Anfang Mai damit befassen. Klagen der Kaufbeurer über unbeleuchtete Sehenswürdigkeiten, etwa das historische Rathaus und der Fünfknopfturm, sind bislang nicht bekannt geworden.

Der Stadtrat hatte im August vergangenen Jahres ein ganzes Energiesparpaket beschlossen. Im Kern ging es darum, vorläufig die Klimaanlagen und Heizungen in öffentlichen Gebäuden zu drosseln, die Warmwasserbereitung abzustellen, Effektbeleuchtung an Sehenswürdigkeiten zu löschen und die Wassertemperatur in Bädern zu senken. Mit dem Sparkurs sollten 15 Prozent des kommunalen Energieverbrauchs in Kaufbeuren vermieden werden. „Eine Zwischenbilanz hat gezeigt, dass wir auf einem guten Weg zu diesem Ziel sind“, sagt der städtische Baureferent Helge Carl. Eine endgültige Rechnung liege noch nicht vor.

Der Stadtrat hatte sich vor einigen Wochen bereits dafür ausgesprochen, unter anderem die Wassertemperatur im Schwimmerbecken des Jordan-Badeparks wieder um 2,5 auf 27,5 Grad zu erhöhen. Besucher hatten sich über das kalte Wasser beschwert. Das Hallenbad wird nun aber ohnehin für eine Sanierung geschlossen.