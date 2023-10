Kaufbeuren: Anwohner wehren sich gegen Bauprojekt

Am "Alten Kesselberg" in Kaufbeuren sollen acht neue Wohnungen entstehen. Die Anwohner finden, das passt nicht in ihr Viertel. Was sie fordern.

07.10.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Im Kaufbeurer Wohngebiet „Alter Kesselberg“ regt sich Widerstand gegen ein geplantes Bauvorhaben. Über 90 Anwohner bekunden auf einer Unterschriftenliste ihren Unmut über ein Projekt in der Volkmarstraße. Ihre Kritik richtet sich gegen die ihrer Ansicht nach unzulässige und übermäßige Bebauung des Grundstücks, auf dem ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohneinheiten entstehen soll. In einem Antrag an die Stadt fordern die Anwohner nun einen lokalen Bebauungsplan, der sicherstellt, dass der Charakter des Wohngebietes erhalten bleibt. Der Bauausschuss wird in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch über den Antrag beraten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.