Hochwasserschutz in Kaufbeuren: So soll der Grundbach gezähmt werden

Die Arbeiten für das Hochwasserschutzkonzept in Kaufbeuren-Oberbeuren gehen mit dem Bau eines Regenrückhaltebeckens am Grundbach weiter. Das ist der Zeitplan.

13.06.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Für den Hochwasserschutz macht die Stadt mit dem Bau eines Rückhaltebeckens am Grundbach in Oberbeuren einen weiteren wichtigen Schritt. Das Bauwerk wird etwa zwei Millionen Euro kosten und ist Teil eines Konzepts, das vor allem Oberbeuren und die Innenstadt, darunter das geplante Wohnbaugebiet Blasius-Blick, bei sogenannten Starkregenereignissen vor Wassermassen schützen soll.

Lesen Sie auch: Problemgebiet Oberbeuren: Wenn bei jedem Unwetter das Haus in Gefahr ist

Wie der Zeisenbach in Oberbeuren birgt auch der Grundbach Gefahren, wenn es heftig regnet. Dort haben am Montag die Bauarbeiten für ein Hochwasserrückhaltebecken begonnen. Die Baustelle befindet sich am Oberlauf des Gewässers, westlich der bebauten Flächen von Oberbeuren und südlich der Lindauer Straße. Das Wasserwirtschaftsamt beaufsichtigt die Arbeiten und fördert sie finanziell. Das künftige Bauwerk besteht laut dem städtischen Projektleiter in der Tiefbauabteilung des Rathauses, Andreas Negele, aus einem gut 200 Meter langem Erddamm und einem betonierten Auslass. „Staut sich der Bach bei schweren Regenfällen, wird das Wasser zum Absperrdamm geleitet und gezielt abgelassen“, sagt er. Hinter dem etwa sechs Meter hohen Erdwall kann sich Wasser bis maximal fünf Meter Höhe aufstauen. Der bebaute Teil Oberbeurens unterhalb wäre dann vor Überflutungen geschützt. Zudem ist die Dammkrone so konzipiert, dass sie auf einem drei Meter breiten Schotterweg mit wassergebundener Decke für Wartungs- oder Mähfahrzeuge befahrbar ist. Die Fertigstellung ist bis Frühjahr 2024 geplant.

Lesen Sie dazu auch: Überschwemmungen nahe des Neubaugebiets: Erst schützen, dann bauen

Planung und Bau werden naturschutzfachlich begleitet. Damit soll sichergestellt werden, dass geschützte Arten keinen Schaden nehmen und Kleintiere im Wasser eine gezielte Ableitung überleben, unter anderem ist dort die Quellschnecke zu Hause. Für die Baustellenzufahrt von der Steige zwischen Oberbeuren und Friesenried soll wegen der langsam fahrenden Lastwagen in den nächsten Tagen eine Ampelschaltung getestet werden.

Hochwasserschutz in Oberbeuren: Wann ist das gesamte Konzept umgesetzt?

Negele betont, dass der Hochwasserschutz für Oberbeuren und die Innenstadt erst dann vollständig greift, wenn alle Vorhaben abgeschlossen sind. Vor zwei Jahren war bereits das Bachbett des Zeisenbachs in Oberbeuren ausgebaut worden. Nach wie vor gibt es eine kritische Stelle am Holderbrunnenweg, die mit einer Umleitung des Bachs zum Mösle entschärft werden soll. Für den Bau sind laut Negele unter anderem noch Grundstücksverhandlungen notwendig. Am Weidachgraben westlich des Wohnbaugebiets Am Kesselberg soll zudem im Herbst mit dem Bau eines weiteren Hochwasserrückhaltebeckens begonnen werden. Bis das komplette Hochwasserpaket für Oberbeuren fertiggestellt ist, könnte es nach Angaben der Stadt mindestens 2025 werden. Die Kosten dürften sich auf über acht Millionen Euro summieren.