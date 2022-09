185.000 Euro nicht bezahlt - Kaufbeurer wegen Betrugs verurteilt

185.000 Euro hat ein 64-jähriger Bauunternehmer aus Kaufbeuren nicht bezahlt. Jetzt wurde er vor Gericht verurteilt. Das ist seine Strafe.

Unbezahlte Rechnungen in Höhe von fast 185.000 Euro brachten einen 64-jährigen Bauunternehmer vor Gericht. Dort wurde der Kaufbeurer aufgrund seines umfassenden Geständnisses zu einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung verurteilt.

Ihm wurde vorgeworfen, einer Baustoff-Firma von Juli bis November 2020 in 33 Fällen durch Bestellungen seine Zahlungsfähigkeit vorgetäuscht zu haben. Des Weiteren soll er Erdarbeiten für knapp 8200 Euro nicht bezahlt haben. So musste er sich wegen Betruges in 34 Fällen behaupten.

Kaufbeurer habe Rechnungen an Geschäftspartner zunächst bezahlt

Während der Angeklagte die Aussage verweigerte, schilderte der geschädigte Bauunternehmer die fünf Jahre andauernde Geschäftsbeziehung. Zunächst habe der 64-Jährige alle Rechnungen beglichen, doch plötzlich seien Zahlungen ausgefallen. Der Angeklagte sei im September 2020 sogar bei ihm gewesen und habe „ganz fest versprochen“, dass er zahlen würde.

Eine Angestellte des Beschuldigten, die für die Vernehmung verhindert war, habe ebenfalls wiederholt versichert, dass das Geld eingehen würde, und oft „gebettelt“, weiter Bestellungen aufzunehmen. „Ich war einfach gutgläubig“, betonte der wirtschaftlich geschädigte Zeuge.

Nachdem der Angeklagte nicht mehr zu erreichen gewesen sei, habe der Geschädigte die Lieferungen eingestellt. Er habe zunächst gehofft, „das ohne Gericht zu klären“, ihm seien unter den geschilderten Umständen aber die Hände gebunden. In der Verhandlung wurde geprüft, ob der Vorwurf des Betrugs nachgewiesen werden kann. Dazu musste das Gericht feststellen, ob die Bestellungen jeweils durch den Angeklagten oder in seinem Auftrag passiert waren. Dies gestaltete sich schleppend, da viele Aufträge Mitarbeiter entgegengenommen hätten. Auf Initiative des Verteidigers gab es vor der Vernehmung weiterer Zeugen ein Rechtsgespräch.

Angeklagter gesteht den Betrug in 34 Fällen

Anschließend bot der Richter dem Angeklagten an, die zu erwartende Gesamtfreiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren zur Bewährung auszusetzen, sollte er ein umfassendes Geständnis ablegen. Daraufhin ließ der Angeklagte von seinem Verteidiger mitteilen, die Bestellungen entweder selbst getätigt oder in Auftrag gegeben zu haben – obwohl er wusste, dass er sie nicht begleichen kann.

Aufgrund des hohen Schadens beantragte die Staatsanwaltschaft eine Strafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung und eine Geldstrafe von 1500 Euro. Der Verteidiger schloss sich dem an, forderte jedoch eine Strafdauer von einem Jahr und sechs Monaten. Das Gericht entschied sich schließlich zu einem Jahr und acht Monaten zur Bewährung. Die 1500 Euro muss der Angeklagte in Monatsraten von je 50 Euro an den „BUNTEN KREIS Allgäu e.V.“ zahlen.

