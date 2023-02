Kinder dürfen wieder kostenlos eislaufen

Kaufbeuren bietet Winterattraktion mit Hüttenzauber ab 15. Februar an. Sogar die Schlittschuhe gibt es kostenfrei.

Während die Kinder eislaufen, können sich die Eltern an den umstehenden Buden laben: Erneut gibt es den Hüttenzauber mit Kunsteislaufbahn am Bürgerplatz in Neugablonz. Eröffnung ist rechtzeitig vor den Faschingsferien (Lesen Sie dazu auch: Hier steigt Kaufbeurens größte Faschingsparty) am Mittwoch, 15. Februar, um 15 Uhr. Bis Sonntag, 12. März, steht die Eisfläche Kindern bis zwölf Jahren mit Helmen mittwochs bis sonntags von 15 bis 20 Uhr kostenlos zur Verfügung. Auch die nötigen Schlittschuhe können ohne Entgelt ausgeliehen werden. Mit Straßenschuhen darf die Bahn nicht betreten werden.

Hartplastik statt Kunsteis

Sie besteht aus speziellem Hartplastik, das durch einen aufgetragenen Schmierfilm das Gleiten auf Metallkufen ermöglicht. Durch das Pflegeverfahren mittels einer Scheuer- und Saugmaschine werden die 100 Quadratmeter Fläche gewartet. Die Bahn verbraucht laut Kaufbeuren Stadtmarketing keine Energie, da kein Kunsteis verwendet wird und ist somit im Betrieb CO2-neutral. In den Holzbuden daneben gibt es Essen und Trinken. Mit Hilfe einheimischer Sponsoren organisierte das Kaufbeurer Stadtmarketing die Winterattraktion.

