Kleine Ringer, große Vorbilder - die erfolgreiche Jugendabteilung des TSV Westendorf

Die Jugendabteilung des TSV Westendorf feiert große Erfolge. Dahinter stecken harte Arbeit und „Verrückte“, erklärt Nachwuchs-Cheftrainer Jürgen Stechele. Aber auch inspirierende Siege ehemaliger Athleten des Vereins.

10.08.2023 | Stand: 05:00 Uhr

„Absolut topp. Da bin ich echt stolz auf meine Buben.“ Als Chef-Nachwuchstrainer des TSV Westendorf ist Jürgen Stechele natürlich nicht unparteiisch, wenn es um die Beurteilung der jugendlichen Ringer des Vereins geht. Aber der 52-Jährige kann eine stattliche Anzahl von Erfolgen seiner Abteilung in der zurückliegenden Saison vorweisen: In diversen Altersklassen, Stilarten und Meisterschaften waren die jungen Westendorfer auf bayerischer und deutscher Ebene erfolgreich – wie etwa der dreifache deutsche Vizemeister Vitus Scheifele oder der DM-Dritte Jakob Völk – oder die Mannschaft der Schüler I: Die standen auch noch in der Mannschaftsendrunde in Bayern: „Bei diesem Turnier konnten wir sensationell alle Kämpfe gewinnen und holten uns unbesiegt den Meistertitel. Wir sind Bayernmeister“, erklärt Stechele stolz.

Verrückte muss es in jedem Verein geben

Der Erfolg der Westendorfer ist wie bei den Herren, die in der 3. Liga ringen, umso erstaunlicher, als das die Gemeinde gerade einmal rund 1900 Einwohner hat. „Das Ganze steht und fällt mit dem Einsatz einiger Personen. Wie in jedem Verein gibt es positiv Verrückte, die sich sehr intensiv in das Vereinsleben einbringen. Nur so kann und wird es immer funktionieren. Laut meiner Ehefrau bin ich wohl auch so einer“, meint Stechele lachend. Der Polizist kommt aus einer Familiendynastie im Ringen wie Heiß oder Steck, von denen es einige im Ort gibt. Der Chef-Coach war selbst von 1977 bis 2010 für den TSV aktiv – davon 22 Jahre im Männerbereich. Insgesamt bestritt der deutsche Vizemeister 335 Kämpfe in der Ersten Mannschaft – und war bis dieses Jahr Westendorfs erfolgreichster Ringer als Polizei-Europameister. Seit 1988 hat er alle Trainerstationen beim TSV durchlaufen, für den Nachwuchs ist er seit 2021 verantwortlich.

Ringer-Hochburg zu sein, ist Schwerstarbeit

Dabei ist er für etwa 70 jugendliche Ringer zuständig, die in sechs Klassen unterhalb der Senioren kämpfen, zuständig. Dazu kommen je zwei Männer- und Schülermannschaften. „Der Nachwuchs wird über die 2. und 3. Männermannschaft – gibt es hoffentlich nächstes Jahr wieder – an den Männerbereich herangeführt“, erläutert Stechele. Ihm zur Seite stehen 14 Trainer – allesamt gestandene Ehemalige des TSV. „Und wir haben einen überragenden Jugendleiter: Jens Rarek“, ergänzt Stechele. Aber ein Selbstläufer sei es nicht, eine Ringer-Hochburg zu sein: „Wir kämpfen wie alle Vereine um jedes Kind und betreiben einen enormen Aufwand. Zur Nachwuchswerbung gehen wir auch schon mal in den Kindergarten, machen Werbung in den Printmedien oder präsentieren uns beim Lagerleben im Tänzelfest. Viel geschieht durch Mundpropaganda“, berichtet Stechele. Deshalb sind beim TSV auch einige Kinder aus der Umgebung, deren Eltern die Fahrt auf sich nehmen: „Wir haben etwa Kinder aus Wildpoldsried und Kammlach.“

Aus Westendorf in die Bundesliga

Allerdings zieht es die Top-Ringer aus der kleinen Gemeinde in größere Städte, wo sie sich Vereine aus der Bundesliga anschließen. Dennoch macht Stechele geltend, dass der TSV dennoch in der Oberliga steht – „immerhin die 3. Liga in Deutschland“ – schon in der 1. und 2. Bundesliga war und Nachwuchsleistungszentrum in Bayern ist.

Niklas Stechele aus Westendorf wurde heuer U23-Europameister im Ringen. Bild: IMAGO/United World Wrestling/Kadir Caliskan

Dass Christopher Kraemer (Wacker Burghausen) oder Niklas Stechele (SC Siegfried Kleinostheim) den Verein verlassen haben, sei dennoch folgerichtig. „Dass sie in der 1. Bundesliga kämpfen, ist völlig nachvollziehbar. Da bin ich ehrlich gesagt auch stolz darauf. Dafür besteht bei uns allen absolutes Verständnis. Beide sind die aktuellen Aushängeschilder unseres Vereins und Vorbilder unserer Jugend. Sie sind in der Nationalmannschaft und ambitioniert für internationale Ziele. Dafür benötigen sie die Kämpfe gegen starke Gegner und die finden sie in der 1. Bundesliga“, erklärt Jürgen Stechele

Gold, Silber und Bronze bei deutschen Meisterschaften

Zumal Kraemer und Niklas Stechele heuer für Furore sorgen: „Europameister Niklas Stechele! Was für ein unglaublich überragender Erfolg für ihn und unseren Verein. Das muss man sich einfach mal vorstellen: Niklas hat als kleiner Bub bei seinem Papa, meinem Bruder Thomas, beim TSV das Ringen erlernt und sich mit seinem Ehrgeiz zum Europameister gekrönt. Das zeichnet uns aber auch aus. Wir versuchen, alle Bereiche abzudecken, vom Hobbysportler bis hin zum Europameister“, schwärmt der Onkel, der natürlich auch Kraemer lobt: „Er hat ein starkes Ausrufezeichen mit seinem Titel gesetzt. Das war grandios, wie er im Finale seinen ärgsten Widersacher Etienne Kinsinger besiegt hat. Zudem noch die Bronzemedaille von Felix Kiyek – fantastisch.“

Felix Kiyek kämpft beim TSV Westendorf in der Ersten Mannschaft. Bild: Harald Langer

Denn das motiviert wiederum die Kinder im Verein. Dieses Jahr werde zwar kein Jugendlicher im Männerbereich reüssieren – „dafür sind sie einfach noch zu jung und der Schritt zu groß“. Aber das sei nur eine Frage der Zeit: „Das Kollektiv muss stimmen, dann ergibt sich auch der sportliche Erfolg.“

Auch beim Ringen muss Spaß sein

Und daneben gebe es einen weiteren wichtigen Faktor, betont Stechele: „Alle Kinder machen uns Spaß und haben Spaß. Deshalb lohnt es sich, mit ihnen zu arbeiten. Wenn dann sogar Medaillen auf deutschen Meisterschaften herausspringen, ist das toll.“

