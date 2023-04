La-Roche-Realschule in Kaufbeuren gestaltet hörenswerten Abend

Orchester, Ensembles und Solisten der Sophie-La-Roche-Realschule bieten beim Frühjahrskonzert viele Glanzpunkte. 2600 Euro für Schulprojekt in Nepal.

17.04.2023 | Stand: 12:51 Uhr

„Hörenswertes“ lautete das Motto des Frühjahrskonzertes der Sophie-La-Roche-Realschule in Kaufbeuren, und Orchester, Ensembles und Solisten setzten dieses in kurzweiliger und beeindruckender Weise in die Tat um. Direktorin Cornelia Lipinski freute sich bei der Begrüßung der zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer in Schulturnhalle darüber, dass nach dreijähriger Pause auch diese Tradition wieder fortgeführt werden kann.

Auch Filmmusik- und Metallica-Fans kommen auf ihre Kosten

Schon mit dem ersten Stück „Grüß Euch Gott“ der Percussionklasse und -gruppe, komponiert und einstudiert von Stefan Beranek, wurden die Gäste schwungvoll mitgenommen. Beim anschließenden „River-Kwai-Marsch“ von Malcom Arnold war das Publikum dann zum Mitpfeifen aufgefordert. Filmfans kamen auch auf ihre Kosten, als das Streichorchester unter Leitung von Margit Bauer „Pirates of the Caribbean“ von Klaus Badelt zum Besten gab. Ungewöhnliches Geschick im Umgang mit Boomwhackers zeigte das Standing-Ovation-Orchester bei „Enter Sandman“ von Metallica. In jeder Hinsicht hörenswert war auch „River flows in you“ von Yiruma. Bei dem Stück brillierte Simon Schmolke am Cello, am Klavier begleitet von Musiklehrer Wolfgang Kirchmann. Als Solisten beeindruckten auch Julius Siegmund und Sebastian Präg, die berührend und sehr gekonnt „Du hast ’nen Freund in mir“ aus dem Animationsfilm „Cars“ interpretierten. Alle Mitwirkenden zeigten ein beachtliches musikalisches Niveau, und ihre Begeisterung, ihre Freude und ihr harmonisches Zusammenspiel übertrug sich auf die Zuhörer, die einen gelungenen musikalischen Abend erlebten.

Erlöse des Weihnachts- und des Frühjahrskonzertes gehen an den Verein Nepal Medical Careflight

Die insgesamt 2600 Euro an Spenden, die beim Frühjahrskonzert sowie beim Weihnachtskonzert mit Basar zusammengekommen waren, gehen an den Verein Nepal Medical Careflight. Mit dem Geld soll insbesondere ein Schulprojekt in dem Himalaya-Staat unterstützt werden.