Neue Kriminalstatistik: Straftaten verlagern sich ins Internet

In Kaufbeuren lässt es sich sicher leben. Während die Kriminalität sinkt, steigen die Fälle von "Cybercrime“. Die Kripo berichtet Neues im Fall "Hasenfärbe".

07.04.2022 | Stand: 17:49 Uhr

„In unserem Zuständigkeitsbereich lässt es sich sicher leben“, sagte Kaufbeurens Polizei-Chef Markus Ziegler – und zwar so sicher wie seit 15 Jahren nicht. 2021 gab es 238 Kriminalfälle weniger als im Vorjahr. Das geht aus der Statistik hervor, die Polizei und Kripo jetzt präsentierten. So gingen in der Stadt und den Gemeinden im Bereich der Kaufbeurer Polizeiinspektion (PI) etwa die Gewalt- und Rauschgiftdeliktezurück. Dagegen zeigten sich die Beamten beunruhigt über die Entwicklung im Bereich „Cybercrime“.

