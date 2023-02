Revanche deutlich verpasst - DJK kassiert Niederlage in Augsburg

DJK Kaufbeuren verliert erneut gegen Reserve des TV Augsburg und damit erstmals im neuen Jahr. Die Kaufbeurer Basketballer spielen gut, aber leisten sich zwei Blackouts.

15.02.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Nach zuletzt vier Pflichtspielsiegen in Folge hat die DJK Kaufbeuren gegen den TV Augsburg 2 ihre erste Niederlage im neuen Jahr erlitten. Dem Tabellenzweiten unterlag der Bezirksoberligist im Topspiel zuhause mangels Offensivpower überraschend deutlich mit 55:69 (28:42). Wie schon bei der 51:59-Pleite im Hinspiel hatten die Gastgeber Probleme mit der ruppigen Gangart der Augsburger und konnten sich im Angriff nur selten so richtig in Szene setzen. „Wir wollten uns dafür revanchieren und waren vielleicht etwas übermotiviert“, sagte DJK-Coach Isidoro Peronace. „Manche Gegner liegen einem einfach nicht – auch wenn das keine befriedigende Erklärung ist. Aber das hat das Hinspiel irgendwie schon gezeigt.“

Katastrophe am Anfang - bis Krzysztof Kaczmarek kam

Die Anfangsphase verhieß so gar nichts Gutes für die Kaufbeurer, die kurzfristig auf den erkrankten Stamm-Center Mario Smith verzichten mussten. Noch bevor das erste Viertel verstrichen war, hieß es 4:24 aus Sicht der Hausherren: „Da wurde mir zwischenzeitlich kurz mal schlecht“, gestand Peronace. Dann kam jedoch Krzysztof Kaczmarek von der Bank kam: Einzig dem polnischen Routinier war es zu verdanken, dass die DJK noch halbwegs im Spiel blieb: Der 39-jährige Flügelspieler versenkte binnen einer Minute drei Dreier und verkürzte auf 13:26 nach dem Auftaktviertel. „Wir haben leider die ersten zehn Minuten total verschlafen und den Gameplan überhaupt nicht umsetzen können“, sagte Kaczmarek, der am Ende mit zwölf Punkten auch neben Max Beinhofer und Alex Susock bester Werfer der Kaufbeurer war. „Wir mussten ständig diesem Rückstand hinterherlaufen und das kostet enorm viel Kraft. Leider sind wir zu spät zurück ins Spiel gekommen und hatten am Ende nicht mehr die Zeit zur kompletten Aufholjagd.“ Zur Halbzeit war die DJK 28:42 klar im Hintertreffen.

Artur Taltakaev schaltet Augsburgs Topscorer aus

Aber Kaufbeuren zeigte dann ein anderes Gesicht. Der Ball lief besser durch die Reihen – auch der Abschluss funktionierte konsequenter. Langsam aber stetig knapste die DJK vom Rückstand immer mehr ab. Bis zum Schlussviertel war sie auf 48:56 dran – und holte schließlich bis auf sechs Zähler auf. Doch nach der starken Phase waren die abschließenden zehn Minuten dann wieder aus teils unerfindlichen Gründen zum Vergessen. Augsburg verlor fünf Minuten vor Ende sogar Topscorer Jochen Konnerth mit fünf persönlichen Fouls. Bis dahin hatte Kaufbeurens Edelverteidiger Artur Taltakaev den „Big Man“ des TVA in beeindruckender Manier an die Kette gelegt – lediglich neun Punkte erzielte der Gäste-Center.

Statt durchzustarten, liegengeblieben

Doch aus der Überlegenheit schlug die DJK kein Kapital – ganz im Gegenteil. Die Augsburger bauten die Führung wieder aus und siegten verdient mit 69:55. „Das war im Grunde keine schlechte Leistung von uns – leider mit Ausnahme der entscheidenden Schlussphase“, fasst Trainer Peronace zusammen. Das sei äußerst schade, denn durch die Niederlage ist die DJK nun im Rennen um den zweiten Tabellenplatz vielleicht schon entscheidend zurückgefallen. Derzeit rangieren die Kaufbeurer weiter auf Platz fünf.

Für die DJK Kaufbeuren spielten (Punkte): Beinhofer, Kaczmarek, Susock (je 12), Titz (10), Willi Dressler (4), Koehler (3), Özer (2), Bayar, Denninger, Taltakaev.

Sieg in Friedberg. "Basta!"

Auswärts bei den Sportfreunden Friedberg wartet auf die DJK am kommenden Sonntag, 19. Februar, eine vermeintlich leichtere Aufgabe – doch auch der Tabellenneunte hat eine oftmals grenzwertig aggressive Spielweise. „Da gibt es aber keine Ausreden: Wenn wir zu den Top-Drei-Mannschaften in dieser Liga gehören wollen – und das ist unser Anspruch – müssen wir in Friedberg gewinnen. Basta!“, fordert der italienisch-stämmige DJK-Trainer.