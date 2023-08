Zwei Männer schlagen in Kaufbeuren auf ihr Opfer ein und verletzten es schwer

Ein 32-Jähriger Mann gerät in Kaufbeuren mit zwei anderen Männern aneinander. Der Streit eskaliert, Zeugen greifen ein und die Polizei muss anrücken.

23.08.2023 | Stand: 14:27 Uhr

Am Freitagabend haben zwei Männer in Kaufbeuren einen dritten Mann verprügelt und so schwer verletzt, dass dieser in ein Krankenhaus musste. Wie die Polizei berichtet, gerieten die drei Männer in Neugablonz aneinander. Die 30- und ein 26-Jahre alten Männer schlugen ihr 32-jähriges Opfer mit Fäusten. Noch als der Mann am Boden lag, traten sie auf ihn ein.

Zwei Zeugen verhindern bei Schlägerei in Kaufbeuren Schlimmeres

Zwei andere Männer wurden Zeugen und zogen die zwei Täter von dem 32-Jährigen weg. Sie konnten durch ihr Eingreifen die Situation so lange unter Kontrolle behalten, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Die Polizei Kaufbeuren ermittelt und bittet Zeugen, die die Schlägerei beobachtet haben, sich unter 08341/9330 zu melden.

