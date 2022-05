Live-Art-Festival in Kaufbeuren: ABBA-Cover-Band begeistert, doch am Samstag springt der Funke kaum über

Beim Live-Art-Festival in Kaufbeuren eifert die Revival-Band ABBA 99 gekonnt ihrem Vorbild nach. Doch am Samstag will der Party-Funke nicht recht überspringen.

29.05.2022 | Stand: 11:59 Uhr

"Wie das Original!" Der Fan in den Reihen vor der Bühne, der altersmäßig durchaus noch die goldenen Zeiten von ABBA miterlebt haben könnte, ist begeistert. In der Tat eiferte die Revival Band ABBA 99 bei ihrem Auftritt am Freitagabend beim Live-Art-Sound-Festival dem großen Vorbild mit viel Können nach. Die untere Kaiser-Max-Straße hatte sich im Laufe des Tages in eine Party-Meile verwandelt, und am Neptunbrunnen wurde eine professionelle Bühne für das Festvial aufgestellt. Am Abend nutzten diese zunächst die Lokal-Matadore von It Hudla. Die Kaufbeurer Gruppe versuchte, die Zuhörerinnen und Zuhörer mit partytauglichem Rock- und Pop-Coversongs aufzuwärmen - und das war nicht nur stimmungsmäßig bitter notwendig. Denn am Abend ballten sich nicht nur dunkle Wolken bedrohlich über der Wertachstadt, auch ein kühler Wind fegte durch die Kaiser-Max-Straße und machte die Freiluft-Veranstaltung bisweilen recht ungemütlich.

Ein ABBA-Hit nach dem anderen schallte durch die Kaufbeurer Altstadt

Nach der Vorgruppe nutzte der Stadtjugendring noch die Bühne um seinen neue Anlaufstelle "Eckpunkt" in der Schmiedgasse vorzustellen. Dann betraten ABBA 99 die Bühne und machten nicht nur optisch den Pop-Giganten alle Ehre, auch musikalisch erwies sich die Gruppe als überragend. Ein großer ABBA-Hit nach dem anderen schallte durch die Altstadt, und vor allem die tollen Stimmen von Vera Klima als Agnetha und Alexandra Sieber als Anni-Frid sorgten für ein in jeder Beziehung authentisches ABBA-Erlebnis. Doch ABBA 99 coverten nicht nur detailgetreu bis hinein in die Choreografie die legendären Stücke ihrer Vorbilder. Die versierten Musiker zeigten durchaus auch einen kreativen Umgang mit dem Hit-Material. So erklang etwa "One of us" in einer Unplugged-Fassung und mit auf die Bühne gebetenen Zuhörern als spontane Rhythmusgruppe. Auch kamen etliche Song deutlich rockiger als vom Vorbild gewohnt über die Rampe, und Mani Gruber hatte sichtlich Spaß dabei, seine E-Gitarre etwas schärfer einzusetzen.

Bilderstrecke

Live-Art-Sound-Festival mit Abba 99

Mit Hits wie "Dancing Queen" oder "Waterloo" ließen die Musiker von Abba 99 die Siebzigerjahre wieder aufleben und sorgten für Stimmung beim Live-Art-Sound-Festival in der Kaufbeurer Kaiser Max Straße.

Einige wagten auch einen veträumten Tanz auf dem groben Kopfsteinpflaster der Kaiser-Max-Straße

Die vornehmlich etwas reiferen Zuhörerinnen und Zuhörer, aber auch die Jüngeren, ließen sich nicht lange bitten und hatten sich nach wenigen Songs fast komplett vor der Bühne versammelt. Es wurde geklatscht, gewippt und lautstark mitgesungen. Die Stimmung war prächtig. Immer wieder wagten Pärchen auch einen verträumten Tanz auf dem groben Kopfsteinpflaster der Kaiser-Max-Straße. Platz genug war da. Denn lediglich gut 400 Besucher waren zum ersten Abend des Live-Art-Sound-Festivals gekommen - deutlich weniger als erwartet. Organisator Claus Tenambergen freute sich zwar über die begeisterten ABBA-Fans, die die Revival-Band feierten und mehrere Zugaben erklatschen. Er zeigte sich angesichts der geringen Besucherzahl aber auch enttäuscht: "Diese Band hätte eigentlich 2000 Leute verdient."

Am Samstagabend wollte der Party-Funke nicht recht überspringen

Von dieser Besucherzahl war das Festival auch am Samstagabend weit entfert. Etwa 300 Zuhörerinnen und Zuhörer kamen in die Kaiser-Max-Straße, um zunächst den druckvollen Brass-Sound von CNSB zu genießen. Die Ostallgäuer Musiker wurden bei ihrem Auftritt mit zwei Einlagen von der Kaufbeurer Tanzschule Dance Soulution unterstützt. Als Hauptgruppe folgte die Partyband D'Allgeier, bei der neuderdings der Kaufbeurer Christian Adolf am Keyboard steht. Die festzelterprobten Musiker zogen alle Register, um den Party-Funken überspringen zu lassen und spielten Schlagerklassiker, ein Italopop-Medley. Stücke von Helene Fischer und sogar Nickis „Wenn i mit Dir tanz'“. Doch nur eine überschaubare Gruppe versammelte sich zum Feiern und Tanzen vor der Bühne.

Bilderstrecke

Live-Art-Sound Festival Kaufbeuren - der Samstag

Das Live-Art-Sound Festival geht in die zweite Runde. Nach dem Auftakt am Freitag heizten am Samstag die Brass-Jungs von CNSB ordentlich ein, während die Mädels von Dance Soulution dazu tanzten. Headliner waren die Allgeier, die mit Partyrock und Schlagermusik die 300 Besucher unterhielten.

