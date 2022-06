Problemgebiet Oberbeuren: Wenn bei jedem Unwetter das Haus in Gefahr ist

In Oberbeuren überfluten zwei Bäche erneut Gärten und Grundstücke - trotz erster Gegenmaßnahmen der Stadt. Was die Anwohner sagen und was die Kommune plant.

13.06.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Am Pfingstsonntag geschah es erneut: Der überlaufende Zeisenbach und Grundbach überfluteten Grundstücke, Gärten, und Gehwege in Oberbeuren – und das obwohl die Stadt bereits Maßnahmen zum Hochwasserschutz getroffen hatte. Anwohner und Betroffene sind sauer.

„Der Zeisenbach war voll, wie ein Wildbach“, sagt der 78-jährige Jürgen Rößler. Mehrere kiloschwere Steine liegen nach der Wasserflut an Pfingsten einige Meter weiter bergab. Die Strömung habe die Brocken aus dem festgerüttelten Bachbett gerissen, sagt Rößler.

Wie ein reißender Fluss: So viel Wasser hatte der Zeisenbach heuer am Pfingstsonntag. Bild: Jürgen Rößler

Überschwemmung in Oberbeuren: Im August 2021 schonmal passiert

Für den 78-Jährigen gleicht die Überflutung einem Déja-vu: Vor nicht ganz einem Jahr, im August 2021, ist der kleine Bach, der an den Garten des Rentners angrenzt, schon mal über die Ufer getreten. Die Rasenfläche war damals voller Kies, der Rindenmulch aus den Beeten ist hinweggeschwemmt worden und der Rasenmäher lernte ungewollt Schwimmen. Eine Gartenbaufirma musste die Außenflächen seines Grundstücks wieder herrichten: Ein Schaden von etwa 1000 Euro, sagt Rößler. (Gewitter im Allgäu: Millionenschaden nach Unwetter in Füssen)

So sah der Garten von Jürgen Rößler nach den starken Regenfällen am Pfingstsonntag aus, nach den ersten Hochwasser-Schutzmaßnahmen. Bild: Jürgen Rößler

Nahezu identisch: Ein Bild von der Überschwemmung im August 2021 - ebenfalls im Garten der Rößlers. Damals waren noch keine Hochwasserschutzmaßnahmen getroffen worden. Bild: Jürgen Rössler

Stadtbeschleunigt Hochwasserschutz in Oberbeuren

Danach beschloss die Stadt die Bemühungen zum Hochwasserschutz in Oberbeuren zu beschleunigen. Auch Rößler habe seinen Beitrag zur Lösung geleistet: „Ich habe der Stadt ein Stück meines Gartens verkauft, damit sie das Bachbett breiter machen können.“ Das wurde auch prompt erledigt. Und das Ergebnis? Der Bach am Ende des Gartens trat bei den Starkregenfällen am Pfingstsonntag nicht über die Ufer, doch das Wasser sei nun von weiter oben am Hang – aus dem neuen Baugebiet an der Salzstraße – heruntergeflossen und habe die Gärten überflutet. (Zum Wetter: So wird es im Allgäu in der nächsten Woche)

Für Jürgen und Ingeborg Rößler bleibt das Resultat also das gleiche. Nun ja, fast: „Den Mähroboter konnte ich diesmal retten“, sagt der 78-Jährige. Er ist sich sicher, dass das Wasser aus dem nahe gelegenen Grundbach stamme. Dort will die Stadt dieses Jahr noch mit Bauarbeiten für ein Hochwasserrückhaltebecken beginnen.

Hochwasser in Oberbeuren: Häuser weiter unten am Hang plötzlich betroffen

Anwohner weiter unten am Berg hat es teils noch stärker getroffen. So beispielsweise die Familie Pfeilschifter. Dort lief am Pfingstsonntag Wasser in Einfahrt und Keller und das geplante Rosenbeet vor dem Haus wurde komplett weggespült. „Wenn das Wasser von ganz oben kommt, dann schießt das hier vorbei, dass man mit dem Boot auf der Straße fahren könnte“, sagt Peter Pfeilschifter.

Das Wasser hat die Einfahrt mit Kies überschwemmt, vermutlich kam das ebenfalls vom neuen Baugebiet an der Salzstraße. Das Besondere im Fall der Pfeilschifters: Sie waren als Anrainer des Zeisenbaches bis jetzt nie wirklich von den Überschwemmungen betroffen. „Das ist erst seit den Maßnahmen für den Hochwasserschutz so“, sagt Jeanette Pfeilschifter.

Die Straße seien angehoben und die unterirdischen Rohre, in denen Teile des Zeisenbachs verlaufen würden, erweitert worden. Seitdem müssen die Pfeilschifters bei Regen wachsam sein. „So kann ich keinen Tag wegfahren“, sagt Jeanettes Mann Peter. „Wenn ich an den Forggensee fahre und es zieht ein Gewitter auf, dann ist mein Haus und Grund in Gefahr.“

Stadt Kaufbeuren verweist auf Gesamtkonzept: Bisher nur Zwischenstand beim Hochwasserschutz

Die Stadt Kaufbeuren bestätigt auf Anfrage unserer Redaktion, dass die Straße am Holderbrunnenweg erhöht wurde. Das liege an größeren Rohren und Schächten unter der Straße, die mehr Wasser durchlassen würden. „Außerdem ist die Straße nun besser zur Entwässerung geeignet als vor den Baumaßnahmen. Die Randsteine sind höher und die Abflussmenge in die Kanalisation wurde erhöht“, erklärt ein Sprecher der Stadt.

Eine „Ausuferung an der Stelle Zeisenbach/Holderbrunnenweg kann allein mit den bisher umgesetzten Maßnahmen nicht verhindert werden“, so die Stadt. Es handele sich also lediglich um einen Zwischenstand bis die Hochwasserschutzmaßnahmen in Oberbeuren fertiggestellt seien, teilt die Stadt mit.

Der Zeisenbach sei außerdem nach den Maßnahmen „an vormals betroffenen Stellen“ in der Pfingstwoche nicht mehr übergetreten. Da der Regen trotzdem so starke Folgen hatte, bestehe die Vermutung, dass „Äste und Blätter Teile des Gitters verstopften und so die Durchlaufmenge verringerten“. Doch das sei zum aktuellen Zeitpunkt nur eine Vermutung und werde derzeit geprüft.

Das Konzept: Diese Maßnahmen zum Hochwasserschutz in Oberbeuren stehen noch an

Zeisenbach : Die Maßnahmen hier sind bereits abgeschlossen. Im vergangenen Jahr wurde das Bachbett erweitert und der Lauf ausgebaut.

: Die Maßnahmen hier sind bereits abgeschlossen. Im vergangenen Jahr wurde das Bachbett erweitert und der Lauf ausgebaut. Grundbach : Ein Hochwasserrückhaltebecken soll künftig bei starkem Regen das Überlaufen des Baches verhindern. Die Bauarbeiten dazu sollen laut städtischem Tiefbauamt im Herbst beginnen und etwa ein Jahr dauern.

: Ein Hochwasserrückhaltebecken soll künftig bei starkem Regen das Überlaufen des Baches verhindern. Die Bauarbeiten dazu sollen laut städtischem Tiefbauamt im Herbst beginnen und etwa ein Jahr dauern. Weidachgraben : Auch hier soll ab Mitte 2023 ein Hochwasserrückhaltebecken entstehen.

: Auch hier soll ab Mitte 2023 ein Hochwasserrückhaltebecken entstehen. Bergblick : Laut Tiefbauamt sollen hier die Arbeiten für eine Flutmulde in zwei Wochen beginnen.

: Laut Tiefbauamt sollen hier die Arbeiten für eine Flutmulde in zwei Wochen beginnen. Kosten: Bis das komplette Hochwasserpaket für Oberbeuren fertiggestellt ist, könnte es nach Angaben der Stadt 2025 werden. Die Kosten dürften sich wegen der steigenden Preise auf über acht Millionen Euro summieren, der Staat beteiligt sich mit 50 Prozent.

