V-Markt testest neues Konzept mit Mini-Supermärkten - hier ist der erste im Allgäu geplant

Das Ostallgäuer Einzelhandelsunternehmen Georg Jos. Kaes von den V-Märkten testet ein neues Supermarktkonzept in Kaufbeuren. Das sind die Pläne.

31.08.2022 | Stand: 07:00 Uhr

Seine V-Märkte und V-Baumärkte betreibt das Handelsunternehmen Georg Jos. Kaes an 58 Standorten in Bayern. Einkaufsmöglichkeiten auf großer Fläche mit hunderttausenden verschiedenen Produkten. Nun geht das Unternehmen mit einem neuen Nahversorgungskonzept auf den Markt, das sich im Namen schon selbst erklärt: „V-mini“. In einem kleinen Supermarkt sollen sich von November an die Bewohner des Kaufbeurer Stadtteils Haken versorgen können. „Für uns ist dieses Angebot auch ein Experiment“, sagt Unternehmenssprecher Martin Glöckner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.