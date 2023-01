Von einer Legende abgewatscht - Thomas Schreiber berichtet seit 25 Jahren vom ESVK

Thomas Schreiber schreibt seit einem Vierteljahrhundert für die Allgäuer Zeitung über Eishockey und den ESV Kaufbeuren – in der Zeit hat sich viel geändert.

18.01.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Die DEL 2 absolviert in dieser Spielzeit ihre zehnte Saison. Darüber kann Thomas Schreiber nur lächeln: Der Eishockey-Experte schreibt bereits seit 25 Jahren für die Allgäuer Zeitung Berichte über den ESV Kaufbeuren und dessen Spiele. Damals sollte er nur mal aushelfen – inzwischen macht er das seit einem Vierteljahrhundert: „Ich hatte zwar zuvor bereits Fußballberichte über die Spielvereinigung Kaufbeuren für die AZ geschrieben, doch Eishockeyspiele habe ich seit meinem 15 Lebensjahr fast regelmäßig besucht“, erzählt der ehemalige Fußballer über seinen Einstieg in den Kufensport.

"Haben sie überhaupt Ahnung vom Eishockey?"

In dieser Zeitspanne lernte er unzählige Spieler, Trainer und Verantwortliche sowie Sportredakteure kennen – und kann nun auch einiges darüber berichten: „Als ich bei meinem ersten Einsatz zwischen den ESVK-Legenden Fritz Medicus und Carlo Masselli in der altehrwürdigen Pressekabine platznehmen durfte, wurde ich von letzteren gefragt, ob ich überhaupt Ahnung vom Eishockey habe. Dieser Satz ist mir im Gedächtnis geblieben, doch schon beim nächsten Heimspiel reichte er mir symbolisch die Hand, dass ich jederzeit auf sein umfangreiches Eishockey-Archiv zurückgreifen könnte, denn an eine Datenbank im Internet hatte zu dieser Zeit noch niemand Gedanken verloren“, erzählt Schreiber über die ersten Begegnungen mit den beiden Ehrenmitgliedern. „Deren verbale nicht immer ernst gemeinten Scharmützel waren oftmals interessanter als das Geschehen auf dem Eis.“

Berichterstattung nur mit Rückruf

Der Zeit angepasst waren auch die Arbeitsbedingungen bei der Allgäuer Zeitung. „Wir mussten auf Papier den kompletten Spielbericht bis zum Spielende fertig formuliert haben, da war es natürlich von Vorteil, wenn die Spiele bereits rechtzeitig entschieden waren.“ Zur Datenübertragung unmittelbar nach Spielende stand noch ein altes graues Telefon mit Wählscheibe zur Verfügung. „Ich wurde jedoch darauf hingewiesen, dass ich mich nur zurückrufen lassen darf, damit die Telefonkosten zu Lasten der Allgäuer Zeitung gehen“, blickt Schreiber an die Anweisung von Carlo Masselli mit einem Schmunzeln zurück.

Im Winter sicherheitshalber einen Bleistift dabei

Und mit Respekt erinnert er sich noch an das zugige alte Stadion: „An richtig kalten Tagen steckte ich gerne noch einen zusätzlichen Bleistift ein, falls der Kugelschreiber seinen Dienst quittiert hatte“. Waren früher die klassischen Spielberichte noch gefragt, so liegt der Schwerpunkt heute in Zeiten der Sozialen Medien vor allem auf der Analyse und den Stimmen zum Spiel.

Pressekonferenzen mit Unterhaltungswert

„Früher hatten auch die Pressekonferenzen noch mehr Unterhaltungswert. Da hat ein Franz Steer beispielsweise seiner Mannschaft auch mal den Marsch geblasen. Heute fallen die Antworten meist sehr diplomatisch aus. Für uns sind in der jetzigen Zeit Stimmen, die wir unmittelbar nach Spielende exklusiv vor der Kabine bekommen, wichtiger, da die Pressekonferenzen bereits wenig später im Internet zu hören sind“, beschreibt der freie Mitarbeiter auch das Interesse der Redaktion. Der gute und vertrauensvolle Draht Richtung Kabine und zu den Verantwortlichen, egal zu welcher Zeit, sei daher für jeden Journalisten von essenzieller Bedeutung: „Natürlich weiß man, wer von den Spielern gerne mal einen brauchbaren Satz raushaut, denn nicht jeder fühlt sich dabei wohl, aber das war schon vor 25 Jahren so“, erzählt Schreiber, der in früheren Jahren auch schon mal bei einem Bier mit in der Kabine saß.

Mannschaftsarzt hilft beim Hexenschuss

Langjährige Weggefährten waren in dieser Zeit auch die Mannschaftsärzte Peter Gleichsner und Claus Huyer. „Als ich mich zu einem Spiel trotz Hexenschuss ins Stadion quälte, wurde ich vom ESVK-Doc, während die Mannschaft beim Aufwärmen auf dem Eis war, noch vor Spielbeginn medizinisch versorgt, sodass ich die Partie halbwegs überstehen konnte“, erzählt der AZ-Mitarbeiter, für den der Sportjournalismus über die Jahre zum großen Hobby geworden ist.

Geisterspiele mit Mundschutz

„Ganz schlimm waren jedoch die Umstände in der Saison 2020/21 als die Corona-Auflagen keinerlei Kontakte zu Spieler und Trainer zuließen und Interviews nur über Handy oder WhatsApp möglich waren. Obwohl es zu dieser Zeit nur Geisterspiele gab, mussten wir trotzdem mit einer handvoll anderer Personen die komplette Zeit mit Maske im Stadion verbringen“, schildert er die damaligen Zustände.

Bratwurst, Bier und Schreie

Zu einem Eishockeyspiel gehören jedoch für ihn nicht nur die 60 Spielminuten, sondern auch vor und nach dem Spiel der Duft nach Bratwurst und Bier sowie das Fachsimpeln mit den zahlreichen Fans und Experten rund um das Stadion – und auch mal ein Aufschrei: Entweder weil der ESVK ein Tor geschossen hat oder ein Schiedsrichter eine nach Schreibers Meinung unverständliche Entscheidung gegen die Joker gepfiffen hat.