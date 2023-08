Vorbereitung läuft - die U20 des ESVK vor der neuen Saison in der DNL

Die U20 des ESV Kaufbeuren bereitet sich wieder auf die neue Saison in der DNL vor. Im Kader gibt es nur wenige Änderungen. Dafür hat der Verband an der Ligenstruktur geschraubt.

02.08.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Am vergangenen Montag war Eistrainingsauftakt bei der U20-Mannschaft des ESV Kaufbeuren. Ehe am ersten Wochenende im September der Ligabetrieb startet, ist noch viel zu tun. An jedem August-Wochenende etwa stehen Testspiele an, los geht es direkt am anstehenden Wochenende mit zwei Matches gegen die Jugend von Red Bull Salzburg. Beide Spiele finden dort in der Akademie statt.

Erstes Heimspiel am 12. August

Erstmals auf heimischem Eis wird die ESVK-U20 am 12. August ab 17.15 Uhr gegen Bad Tölz testen. Am dritten August-Wochenende stehen gleich zwei Freundschaftsspiele an: samstags ab 17.15 Uhr gegen Rosenheim, tags darauf ab elf Uhr gegen den EV Füssen. Am letzten August-Samstag duelliert sich die ESVK-Jugend dann ab 17.15 Uhr mit dem Bayernligisten aus Miesbach.

Zwei Neuzugänge - einer davon halb

Trainer Andreas Becherer wird mit nur zwei Neuzugängen in die Saison gehen: Torwart Keanu Salmik – auch dritter Goalie der Joker – und Luca Kinzel. Der gebürtige Buchloer wechselte 2020 nach Davos und ist nun in die Wertachstadt zurückgekehrt. Insgesamt stehen vier Torhüter, neun Verteidiger und 15 Stürmer im Kader. Bei den Goalies werden die jüngeren Jahrgänge vermutlich Geduld aufbringen müssen, sagt Trainer Becherer. Keanu Salmik und Michael Karg haben also offenbar die Nase etwas vorn. Aber: Sehr schnell könne Salmik von der Ersten Mannschaft gebraucht werden oder jemand krank sein, erklärt der Coach, der deshalb „froh“ ist, vier Schlussleute zur Verfügung zu haben.

Nur zwei Ausländer noch imKader

Zudem schickt der ESVK in der neuen Saison nur zwei Spieler mit ausländischem Pass auf das Eis. Den Italiener Andreas Wiesler und den aus Lettland kommenden Linards Zemnickis. Die Vereine hatten sich darauf geeinigt, pro Spiel nur zwei Akteure ohne deutschen Pass einzusetzen. Da die U20 des ESVK in der zurückliegenden Saison drei solcher Spieler hatte, musste immer einer pausieren.

Neue Liga mit Findungsgruppen

Der DEB hat obendrein eine neue Ligenstruktur eingeführt. Der ESVK spielt somit nicht mehr in der Division I, sondern in der „DNL Findung A“. In der kommenden Saison besteht die beste Findung aus 14 Teams, 2024/25 sollen es dann zwölf werden. So läuft die Saison 23/24: In zwei Gruppen zu je sieben Teams wird in den ersten Wochen eine Einfachrunde mit zwölf Matches gespielt.

Der ESVK wird darin gegen Krefeld, Mannheim, Regensburg, Landshut, Schwenningen und Iserlohn antreten. Die ersten vier aus beiden Gruppen bilden schließlich die „Top Division“ mit dann 28 Spielen, die letztlich auch den neuen deutschen Meister ermittelt. Die Plätze fünf bis sieben spielen in der „Qualifikationsrunde“ zusammen mit den besten beiden Teams aus der unteren „Findungsgruppe B“, der ehemaligen Division II.

Ab 20224/25 wieder zwölf Teams

Am Ende der Saison stehen Playoffs für alle Teams: Die vier Mannschaften, die im Viertelfinale ausscheiden, sind in der Saison darauf für die Findungsgruppe B qualifiziert, steigen somit also ab. Damit kommt der DEB 24/25 in seinen beiden höchsten Findungsgruppen wieder auf je zwölf Teams.