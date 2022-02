Wann wird der neue Wertstoffhof in Kaufbeuren gebaut?

Die Verhältnisse auf den Wertstoffhöfen an der Deponie und in der Liegnitzer Straße in Kaufbeuren sind untragbar. Doch die Stadt will Abhilfe schaffen.

09.02.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Trockene Füße oder nicht – das ist hier die Frage. Ob der geplante zentrale Wertstoffhof auf dem Gelände der Kläranlage ein Dach bekommt oder nicht, wird im Stadtrat noch diskutiert. Die Gesamtkosten wurden während der Haushaltsberatungen im Finanzausschuss mit 4,8 Millionen Euro beziffert. Davon würden 2 Millionen Euro auf den Wetterschutz entfallen. Der Ausschuss sprach sich dafür aus, die Kosten für den Bau erst in den Haushaltsberatungen 2023 zu diskutieren. Heuer fallen lediglich Planungsausgaben an.