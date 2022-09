Was die Bürgerstiftung Kaufbeuren in den nächsten Monaten plant

Knapp 10.000 Euro hat die Bürgerstiftung heuer schon ausgeschüttet, um das Leben in Kaufbeuren lebenswerter zu machen. Jetzt folgen auch wieder Veranstaltungen.

28.09.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Corona hat auch die Arbeit der Bürgerstiftung Kaufbeuren ausgebremst. Doch die Institution, die das Leben in der Wertachstadt in vielen Bereichen lebenswerter machen will, war nicht untätig. Nach der Verabschiedung des Gründungs- und langjährigen Vorstandes Johann Marschall hat sich das Führungsteam der Bürgerstiftung frisch formiert. Der neue Vorsitzende Winfried Nusser wird von den Vorstandsmitgliedern Thomas Garmatsch, Gertrud Gellings, Alfred Riermeier, Susanne Jehl und Günther Marz unterstützt. Inzwischen gibt es ein neues Logo der Bürgerstitftung sowie eine neu gestaltete Internetseite. Mit insgesamt knapp 10.000 Euro habe die Stiftung heuer unter anderem die Kulturwerkstatt, das Kunsthaus sowie Familien, die aus der Ukraine geflüchtet sind, bei der Beschaffung von Schulsachen für ihre Kinder gefördert, berichtet Nusser.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".

Vorlesungen für Acht- bis Zwölfjährige im Theater der Kulturwerkstatt

Nach langer Pandemie-Pause startet am Donnerstag, 29. September, wieder die Kinderuni der Bürgerstiftung. Bei Vorlesungen im Theater Schauburg der Kulturwerkstatt (Ganghoferstraße 6) vermitteln Hochschullehrer Kindern zwischen acht und zwölf Jahren wissenschaftliche Themen. Der Eintritt ist frei. Am kommenden Donnerstag spricht Professor Dr. Thomas Eimüller von der Hochschule Kempten ab 16 Uhr über das Thema „Gibt es Außerirdische? Die Suche nach Leben im Weltall“. Weitere Vorlesungen folgen am Donnerstag, 20. Oktober, („Mein Freund, der Roboter“ mit Professor Dr. Dirk Jacob, Hochschule Kempten) und am Donnerstag, 1. Dezember, („Warum feiern wir eigentlich Weihnachten?“ mit Professor Dr. Christian Cebulj, Rektor der Theologischen Hochschule Chur).

Klassikkonzerte für Kinder diesmal in einer etwas anderen Form

Lesen Sie auch

"Abflug" mit Shakespeare Was spielt die Kulturwerkstatt Kaufbeuren in der neuen Saison?

Auch das bewährte Projekt „Kinderklassik“ geht heuer weiter – allerdings ausnahmsweise in etwas anderer Form. Am Freitag, 16. Dezember, wird es zwei Aufführungen von Sergei Prokofjews „Peter und der Wolf“ in einer Klavierfassung der Kemptener Konzertpianistin Nataliya Tkachenko im Stadttheater geben. Der Schauspieler Roman Just wird die Erzählpassagen sowohl auf Deutsch als auch in der Originalsprache Russisch vortragen. Dies soll vor allem auch Familien mit russischen oder ukrainischen Wurzeln ansprechen. Eingeladen sind aber alle Interessierten ab vier Jahren. Der Kartenvorverkauf beginnt im Oktober.

Auch das Adventssingen findet wieder statt

Eine weitere gute Tradition nimmt die Bürgerstiftung am Sonntag, 27. November, wieder auf. Dann ist nach langer Pause wieder das beliebte Adventssingen in der Kirche St. Cosmas und Damian am Fliegerhorst. Das Bücherregal der Bürgerstiftung in der Sparkassen-Passage werde sehr gut angenommen, berichtet Susanne Jehl. Allerdings appelliert sie an die Nutzer, nicht nur Lesestoff zu entnehmen, sondern im Tausch auch wieder neuen hineinzustellen.