Wenn es Stress gibt, abschalten - Raphael Hafenmaier ist mit 16 schon Taekwondo-Lehrer

02.08.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Vor zehn Jahren war Raphael Hafenmaier vom Taekwondo Team Buron Kaufbeuren (TTBK) noch farblos – sozusagen. Denn im Alter von fünf Jahren hatte der Kaufbeurer als Weißgurt mit Taekwondo begonnen. Inzwischen trägt der Schüler schwarz und hat obendrein er einen Trainerschein gemacht: „Seit Dezember 2022 habe ich den 1. Dan und seit Juni 2023 auch den Trainer C-Schein“, erklärt Hafenmaier. Und diese Prüfung ist etwas Besonderes: „Nun bin ich einer der jüngsten Trainer C-Schein-Inhaber Deutschlands, was für mich eine große Ehre ist.“

Ausbildung im Team Buron wird großgeschrieben

Warum das so ist, erklärt seine Trainerin: „Laut DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund) darf man den Trainer C-Schein erst mit 16 Jahren erwerben. Bei uns im Verein war bisher meine Tochter Hannah die jüngste C-Schein-Inhaberin. Nun wurde sie von Raphael abgelöst, der im April 16 Jahre alt geworden ist“, erzählt Vereinsvorsitzende Michaela Zimmermann. Ohnehin leiste das TTBK bei der Ausbildung gute Arbeit: Derzeit sind ein Trainer A-Lizenz Spitzensport, zwei Trainer B-Lizenz Leistungssport, elf Trainer C-Lizenz sowie sieben Assistenztrainer im Verein. „Hier zeigt sich die Qualität, die das Taekwondo Team Buron seit Jahren bietet“, erklärt Zimmermann stolz.

Als Fünfjähriger angefangen

Das sei auch deshalb möglich, weil der Verein bereits Kindern mit den Kampfschlümpfen ein Forum biete, bei denen auch schon Trainer aus eigener Ausbildung mithelfen. Auch Hafenmaier begann so: „Seitdem ich fünf Jahre alt bin, mache ich Taekwondo beim Taekwondo Team Buron Kaufbeuren“, erzählt der Schüler, der momentan die zehnte Klasse am Jakob-Brucker-Gymnasium Kaufbeuren besucht. „Mit zunehmenden Alter haben er und seine Eltern sich sehr stark in unser Vereinsleben mit eingebracht. Sie haben sehr viele Arbeitsstunden in den Ausbau unseres Dojangs investiert“, ergänzt die Vereinsvorsitzende. Und nicht erst in der neuen Heimstatt im Gewerbegebiet Kaufbeuren zeigt sich Hafenmaier fleißig: „Raphael ist seit Jahren ein erfolgreicher Formenläufer auf bayerischer Ebene und hat auch bereits an Vollkontakt-Nachwuchsturnieren teilgenommen. Er ist fast täglich im Dojang“, berichtet Zimmermann weiter. So gewann Hafenmaier heuer Bronze bei der bayerischen Technik-Meisterschaft in Günzburg im Einzel und im Paarlauf.

Sechs Monate Ausbildung vor der Prüfung

Und nebenbei tat er sich den Stress für die Trainer-Lizenz an: Eine sechsmonatige Online- oder Präsenzausbildung der Bayerischen Taekwondo Union, die mit einer vierstündigen schriftlichen Prüfung sowie einem anschließenden siebenstündigen Praxisteil abgeschlossen wurde – und die er mit Bravour bestanden hat, lobt Zimmermann. „Für den Trainer C-Schein musste ich lernen, wie ich ein spaßiges, aber gleichzeitig auch lehrreiches Training plane und durchführe. Außerdem musste ich einige theoretische Dinge lernen, wie zum Beispiel Lehr- und Lernpsychologie oder auch Sportbiologie“, berichtet Hafenmaier von der Prüfung.

Stressabbau beim Sport

Aber für diesen Stress mache er ja auch den koreanischen Kampfsport: „Das schöne am Taekwondo ist, dass man seinen Alltags- oder Schulstress beiseite lassen kann und man sich sowohl körperlich als auch geistig auslasten kann“, berichtet der 16-Jährige – der nebenbei auch noch Zeit dafür findet, Schlagzeug zu spielen.

Die nächsten Ziele sind schon klar

Und für die Zukunft hat er noch lange nicht genug. Einerseits will er am Jakob-Brucker-Gymnasium erfolgreich sein – „in drei Jahren mein Abitur zu absolvieren und danach studieren zu gehen“. Andererseits soll es auch im Sport weitergehen: „Meine Ziele sind, weitere Dan-Prüfungen und Trainer-Scheine zu absolvieren, aber auch meine Schüler weiterhin erfolgreich zu trainieren, sodass sie für diesen Sport eine Leidenschaft entwickeln, wie ich sie habe“, erklärt Hafenmaier weise. Zimmermann lobt ihn deshalb auch: „Beim Taekwondo Team Buron ist er in fast allen Kindertrainingseinheiten vertreten.“