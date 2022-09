Unbekannter verursacht Unfall mit zwei Verletzten in Westendorf und flüchtet

Ein Unbekannter missachtete die Vorfahrt einer jungen Mutter, die mit ihrem Säugling unterwegs war. Die Frau lenkte reflexartig und krachte in den Gegenverkehr.

13.09.2022 | Stand: 13:12 Uhr

Bei einem Unfall in Westendorf am Montag sind zwei Menschen verletzt worden - der Verursacher flüchtete. Wie die die Polizei berichtet, war ein bislang unbekannter Autofahrer um 7.15 Uhr mit einem dunklen Auto auf der Straße zwischen Dösingen und Germaringen unterwegs. Als der Unbekannte auf die Kreisstraße in Richtung Obergermaringen fuhr, missachtete er die Vorfahrt einer 24-Jährigen, die mit ihrem einjährigen Kind im Auto unterwegs war.

Westendorf: Fahrerin lenkt in den Gegenverkehr und prallt gegen Transporter

Die junge Frau lenkte reflexartig auf die Gegenfahrbahn, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei prallte ihr Auto allerdings mit einem entgegenkommen Kleintransporter zusammen. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Die 24-Jährige sowie der 63-jährige Fahrer des Kleintransporters wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Säugling blieb unverletzt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Auto des unbekannten Verursachers um einen älteren BMW. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der 08241/9690-0 bei der Polizeiinspektion Buchloe zu melden.

