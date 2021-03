Wieder Radmuttern gelockert: Kaufbeurer Polizei hofft auf Hinweise

Schon wieder ein Fall: Unbekannte haben in Kaufbeuren die Radmuttern eines Autos gelockert. Die Fahrerin bemerkte die Sabotage erst nach der Fahrt.

03.03.2021 | Stand: 13:37 Uhr

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Unbekannte haben am Montagvormittag die Radmuttern eines Autos gelöst. Das Fahrzeug parkte in einer Kaufbeurer Wohngegend - genauer: In der Von-Hörmann-Straße, teilt die Polizei mit. Obwohl die Fahrerin erst nach der Autofahrt die lockeren Muttern bemerkte, passierte zum Glück kein Unfall, so die Polizei weiter. Die Beamten hoffen jetzt unter der Telefonnummer 08341/933-0 auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Fälle im Allgäu häufen sich

Immer wieder sabotieren Unbekannte im Allgäu Autos durch das Lockern von Radmuttern. Zuletzt wurden Fälle aus Obergünzburg und Buchloe bekannt. Alleine in der ersten Jahreshälfte 2020 waren über 20 Fälle bekannt geworden.