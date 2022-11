Die Planungen für das neue Quartier „Blasiusblick“ in Kaufbeuren gehen weiter. Ein anderes großes Bauprojekt an der Augsburger Straße ist so gut wie fertig.

16.11.2022 | Stand: 15:24 Uhr

Zwei große Bauprojekte beschäftigen die Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren aktuell: die seniorengerechte Wohnanlage an der Augsburger Straße und das künftige Quartier „Blasiusblick“. Während Ersteres so gut wie abgeschlossen ist, geht es beim Zweiten jetzt erst richtig los. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Werkausschusses deutlich.

