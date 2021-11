Zwischen Hoffen und Bangen: Gibt es 2021 einen Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren?

Ende der Woche soll sich entscheiden, ob und wie der Kaufbeurer Budenzauber stattfindet. Währenddessen fallen die geplanten Nikolausbesuche in Neugablonz aus.

15.11.2021 | Stand: 17:35 Uhr

In Kempten und Lindau sind die Weihnachtsmärkte wegen der angespannten Corona-Lage bereits abgesagt, währenddessen halten große bayerische Städte wie Augsburg an ihren Planungen fest. Ende der Woche soll sich nun entscheiden, ob und wie der Kaufbeurer Budenzauber am Kirchplatz stattfindet.

„Wir sind gerade dabei, ein Konzept mit der Stadt abzustimmen“, sagt Ulf Jäkel, Vorsitzender des Kaufbeurer Tourismus- und Stadtmarketings. Zudem wollen die Veranstalter erst die Meinungen der Händler einholen.

2G-Regel für Speise- und Getränkebuden

Geplant sei ein abgesperrter Bereich für die Speise- und Getränkebuden, zu dem nur Genesene und Geimpfte Zutritt haben, schildert Jäkel.

Weil der Nikolausmarkt in Neugablonz wegen der Corona-Pandemie erneut ausfällt, sollte der Bischof dieses Jahr eigentlich zu den Familien kommen. Doch wegen der steigenden Infektionszahlen sagt der Aktionskreis die Hausbesuche jetzt ab.

Nikolausbesuche: Risiko für ungeimpfte Kinder zu groß

„Das Risiko, dass der Nikolaus mit seinen Engeln das Virus von Haus zu Haus trägt, ist uns einfach zu groß“, sagt Vorstandsmitglied Sylwia Pohl. Insgesamt hätte jedes Nikolausteam zwischen Freitag, 3., und Sonntag, 5. Dezember, etwa 30 Familien besucht.

Lesen Sie auch

Finden die Kaufbeurer Weihnachtsmärkte 2021 statt? Adventszeit

Gerade für ungeimpfte Kinder unter zwölf Jahren sei das Risiko zu groß, sagt Pohl. „Im schlimmsten Fall müssten viele Familien in Quarantäne.“ Die geplanten Besuche in den Kindergärten finden dagegen statt. Dort seien die Hygienekonzepte bereits erprobt, mit Abstandsregeln und in Kleingruppen.

Lesen Sie auch: