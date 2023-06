„Frei.Wild“ und „Grenzenlos“ rocken die Big Box in Kempten

Deutsch-Rock-Band „Frei.Wild“ beschließt in der Big Box in Kempten vor tausenden Fans ihre Tour. Als Vorband heizt die Oberallgäuer Rock-Band „Grenzenlos“ ein.

Schon irgendwie komisch: Vier Südtiroler singen "Deutsch.Land wir wollten dich erleben / Deutsch.Land warst unser Fluch und Segen / Deutsch.Land wir reichen dir die Hand / Wir, wir, wir, wir schaffen Deutsch.Land". Die vier sind eine Band aus Brixen und sorgen seit über 20 Jahren für Furore. In der Kemptener Big Box Allgäu setzten sie am Freitagabend vor 7000 Fans einen fulminanten Schlusspunkt unter ihre aktuelle Tour. Und natürlich sangen viele mit bei "Deutsch.Land wir wollten dich erleben".

Die Stimmung angeheizt hatte eine Deutsch-Rock-Band aus dem Oberallgäu: Grenzenlos rockte was das Zeug hielt - und die vier Musiker aus Waltenhofen und Dietmannsried freuten sich darüber, dass ihr brandneues Album "AntiXtrem" auf Anhieb auf Platz 13 der deutschen Album-Charts kam.

Grenzenlos und Frei.Wild in der Bigbox in Kempten: Allgäuer Band unterstützt bei Jubiläums-Tour

„Wir heißen Frei.Wild / Kommen aus dem Süden / Wir spielen Deutschrock / Wir können ihn spüren / Wir bringen Leute mit / Nicht viel, doch alle saufen / Wirst sehen wie gut wir spielen / Und du wirst richtig Bier verkaufen“ – im Song „Wir schaffen Deutsch.Land“ hat die aus Südtirol stammende Band „Frei.Wild“ ihren Karriereweg nachgezeichnet. Zum 20-jährigen Bestehen der Band kam 2021 das gleichnamige Album heraus. Doch die Jubiläumstour musste wegen Corona verschoben wurden. Nun waren die Deutsch-Rocker um Frontmann Philipp Burger unterwegs und füllten die großen Hallen etwa in Hamburg, Berlin, Erfurt, Leipzig, Köln oder Frankfurt. Und ziemlich voll war es mit 7000 Fans auch beim Tour-Finale am Freitagabend in der Big Box Allgäu in Kempten.

Die aus Brixen (Südtirol) stammende Band „Frei.Wild“ ist umstritten: Die einen werfen ihr vor, mit Songs nationalistisches Gedankengut zu befördern, die anderen bestreiten dies vehement. Von seiner Skinhead-Vergangenheit hat sich Frontmann Philipp Burger jedenfalls schon vor über 20 Jahren distanziert. Im Oktober soll nun seine Biografie erscheinen, in der er vieles klarstellen will (Titel: „Freiheit mit Narben: Mein Weg von rechts nach überall“). Am Freitagabend rockte Philipp Burger mit seinen „Frei.Wild“-Kollegen aber erst einmal die Big Box. Unter den tausenden Fans waren viele auch von weither angereist. Doch bevor die Südtiroler ihre Songs anstimmten, hatten vier Allgäuer in der Kemptener Halle das Sagen.

Grenzenlos hat Heimspiel in Kempten: Frei.Wild-Konzert mit Allgäuer Vorband

13 Shows umfasste die Jubiläums-Hallen-Tour von „Frei.Wild“, die die Oberallgäuer Deutsch-Rock-Band Grenzenlos als Support begleitete. Bereits 2018 hatten die Allgäuer bei vier Weihnachtsshows der Südtiroler das Vorprogramm gestaltet und dabei offenbar einen guten Eindruck hinterlassen. Denn nun kam Grenzenlos bei der Jubiläums-Tour zum Zug und spielte zweieinhalb Wochen lang vor jeweils 6000 und 10.000 Besuchern.

„Es war sehr aufregend“, berichtet Sänger, Songwriter und Gitarrist Martin Kaun kurz vor dem Final-Gig in der Big Box. Martin Kaun stellte mit seinen Mitstreitern Martin Thannheimer (Bass), Marco Oppeld (Gitarre) und Johannes Oswald (Schlagzeug) Bekanntes (etwa „Handwerk - Ohne uns geht nichts“) und Neues (aus dem aktuellen Album „AntiXtrem“) vor. Für den letzten Tour-Auftritt in der Heimat hatte Grenzenlos – die Mitglieder kommen aus Waltenhofen und Dietmannsried – einen besonderen Song ins Programm genommen: die Allgäu-Hymne „Allgäuweit“. Mehr über die Auftritte von „Frei.Wild“ und „Grenzenlos“ in der Big Box Allgäu in Kempten lesen Sie demnächst hier.