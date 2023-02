Die Region überversorgt? So klaffen Planung und Realität bei der Zahl der Ärzte auseinander

Es gibt zu wenig Kassenärzte im Allgäu – diese Klage ist oft zu hören. Doch wer legt fest, wie viele Ärzte es geben darf – und warum ändert niemand etwas?

01.02.2023 | Stand: 06:25 Uhr

Es gibt zu wenig Kassenärzte in Kempten – diese Klage ist regelmäßig sowohl von Ärzte- als auch von Patientinnenseite zu hören. Die Folgen sind unter anderem langes Warten auf Termine und teilweise sogar Schlangen vor den Praxen. Doch wer legt fest, wie viele Ärzte es in Kempten geben darf – und warum ändert niemand etwas?

Auf Anfragen zu dem Thema heißt es von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) regelmäßig: Die Region ist überversorgt. Das widerspricht freilich meist den Erfahrungen vor Ort. Jedoch bedeutet das, dass keine weiteren Arztsitze zulässig sind. Und das liegt an der „Bedarfsplanung“.

Verzweifelte Anfragen bei Frauenärztinnen, mehr Bedarf als Angebot bei Psychiatern in Kempten

Der Kemptener Psychiater Thorsten Pieper schildert seine Situation so: „Ich kann mich vor Patientenanfragen nicht retten.“ Kollegen gehe es genauso. Seit Jahren gebe es viel mehr Anfragen, als zeitnah zu bewältigen sei. Auch die Kemptener Gynäkologin Dr. Sophia Blaßhofer sagt: Die zugelassenen Sitze in ihrem Fachbereich reichen nicht aus. „Uns erreichen x-fach verzweifelte Anfragen, ob wir noch Neupatientinnen aufnehmen.“ Gleichzeitig dürfe sie nicht beliebig viele Kassenpatientinnen versorgen: „Die Fallzahlen pro Arztsitz pro Quartal sind im Rahmen der Budgetierung begrenzt.“

Lesen Sie hier: Kinderärzte in Kempten: Überfordert oder überversorgt?

Gibt es Arztpraxen in Kempten mit freien Kapazitäten? Das fragen sich wohl viele Patienten und Patientinnen

Auch ist es nicht immer leicht, freie Stellen zu besetzen. Diese Erfahrung hat der Kemptener Allgemeinarzt Dr. Dominik Spitzer gemacht. Er habe eine halbe Stelle an die KVB zurückgeben müssen, weil er trotz mehrerer Versuche innerhalb eines Jahres niemanden dauerhaft gefunden hat. Insgesamt ist laut KVB im Planungsbereich Kempten ein Hausarztsitz unbesetzt.

Kempten Spitzer Kempten Kommunalwahl 2020 Stadtrat Porträt Dr. Dominik Spitzer FDP Bild: Ralf Lienert

Spitzer und Sebastian Eckert von der KVB beschreiben einen Trend, wonach Ärztinnen und Ärzte sich immer häufiger für Teilzeit und für eine Anstellung statt eine eigene Praxis entscheiden. „Den Jungen sind klare Arbeitszeiten wichtig“, sagt Spitzer. Waren früher 60-Stunden-Wochen üblich, gehe es heute Richtung 40-Stunden. Die Bedarfsplanung spiegle das aber nicht wider.

Lesen Sie hier: Psychotherapie: Wie ein Kemptener verzweifelt einen Platz sucht

Diese wird von der KVB errechnet. Bevölkerungsdaten und Versorgungsschlüssel ergeben, wie viele Ärzte etwa im Planungsbereich Kempten zugelassen werden, erklärt Eckert. Dabei gebe es keinen Ermessensspielraum, die Planung erschöpfe sich in der Berechnung nach vorgegebenen Faktoren. Diesen Rahmen steckt der „Gemeinsame Bundesausschuss“, der besetzt ist mit Vertretern von Krankenkassen, Ärzten und Kliniken. Dieser Ausschuss wiederum setze die rechtlichen Vorgaben aus dem Sozialgesetzbuch V um.

Zusätzliche Hausärzte, Zahnärzte, Frauenärzte oder Kinderärzte sind in Kempten gewünscht - doch es fehlen Fachkräfte

Genau hier beginnt also der politische Einfluss. Demnach müsste der Bund das Sozialgesetzbuch V ändern, der Gemeinsame Bundesausschuss die Regeln anpassen und die KVB vor Ort entsprechend mehr Ärzte zulassen – oder? Theoretisch ja. Jedoch gibt es ein Problem, das zugleich der Grund für die Bedarfsplanung ist: Es gibt nicht genügend Ärzte und Ärztinnen.

Lesen Sie auch: Kinderarzt Kempten: Wann Eltern bei Rotznase, Fieber und Co. zum Doktor gehen sollten - und wann nicht

Denn sogar nach der Bedarfsplanung gibt es Regionen, in denen Mediziner fehlen. Bei den Hausärzten sind das laut Eckert insgesamt 500. Grob lässt sich die Situation so beschreiben: Umso näher die Alpen, umso besser die Versorgung. Vor allem im Norden Bayerns klaffen Lücken. Solange das so bleibt, werden im Allgäu keine zusätzlichen Stellen geschaffen.

Wie groß die Not in manchen Regionen ist, zeigen laut Eckert regionale Programme, die Medizinerinnen und Mediziner anlocken sollen. Stadt und Landkreis Hof beispielsweise bieten Studierenden 500 Euro pro Monat, wenn sie nach ihrem Abschluss dort arbeiten. Ein Klinikverbund im Bayerischen Wald bietet sogar ein Medizinstudium ohne Numerus Clausus in Kroatien samt Teilfinanzierung für Studierende, die anschließend im Klinikverbund arbeiten.

Lesen Sie auch: Das sind die Gründe für den Ärztemangel im Allgäu

Arztsitze: Der Versorgungsgrad in und um Kempten laut KVB

Der Versorgungsgrad bildet die Realität nicht ab, so die Kritik. Hier einige Beispiele. Die Planungsbereiche sind je nach Fachbereich unterschiedlich groß gefasst.

Hausärzte: Kempten 109 Prozent Versorgungsgrad, eine offene Niederlassung bis zur Sperre.

HNO-Ärzte: Kempten/Oberallgäu 126,60 Prozent.

Frauenärzte: Kempten/Oberallgäu 123,61 Prozent.

Psychiater: Kempten/Oberallgäu 111,15 Prozent.