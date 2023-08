Hubert Aiwanger auf der Allgäuer Festwoche in Kempten

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat die Allgäuer Festwoche am Mittwoch besucht. Hier gibt es die Bilder.

Von Allgäuer Zeitung

16.08.2023 | Stand: 18:26 Uhr

Am Mittwoch, 16. August, hat der bayerische Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) die Allgäuer Festwoche 2023 in Kempten besucht. Er sprach an verschiedenen Ständen auf der Messe mit den Austellerinnen und Ausstellern. Auch den Stand der Allgäuer Zeitung besuchte er. Die Fotos davon finden Sie in unserer Bildergalerie.

