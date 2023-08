Regionalverkehr Allgäu legt Beschwerde gegen Bergbus ein: Wie geht es nun weiter?

Seit Juni kommen Wanderfans von Kempten aus mit dem Bus in Ausflugsregionen. Nun hat die Regionalverkehr Allgäu Beschwerde gegen das Angebot eingelegt.

Mit dem Bus in die Berge fahren – das geht seit Juni von Kempten aus etwa zur Nagelfluhkette, in den Bregenzerwald oder ins Lechtal. Vor allem bei Bergsportfans kommt das Angebot seither gut an, auch wenn die Gästezahlen in den Bussen „noch zu wünschen übrig lassen“, sagt Tom Berchtold, Juniorchef von Berchtold Reisen.

Das Kemptener Unternehmen organisiert den Bergbus in Kooperation mit dem Alpenverein (DAV) Sektion Allgäu-Kempten. Doch nun gab es eine Beschwerde: Der Ausflugsverkehr soll anderen Buslinien in die Quere kommen. Was das für die Zukunft des Bergbusses bedeutet.

Zukunft des Bergbusses im Allgäu durch Beschwerde nicht gefährdet

Die wohl für viele beruhigende Nachricht vorne weg: „Die Zukunft des Bergbusses ist nicht gefährdet“, sagt Berchtold. Und doch: An einigen Stellen soll nachjustiert werden. Einspruch bei der Regierung von Schwaben eingelegt hatte bereits im Mai, also noch vor dem Start des Projekts, die Regionalverkehr Allgäu (RVA) GmbH – eine Tochter der Deutschen Bahn, die sogenannte Regio Busse auf die Straßen bringt.

Karl-Heinz Meyer, Sprecher der Regierung von Schwaben, teilt mit: „Im konkreten Fall hat die RVA (...) moniert, dass sie zum Betrieb des DAV-Bergbusses nicht angehört wurde.“ Man unterscheide zwischen Gelegenheits- und Linienverkehr.

Meyer erläutert weiter: Beim Gelegenheitsverkehr genügt dem Unternehmen eine Genehmigung, die belegt, dass es eben diesen betreiben darf. Beim Linienverkehr hingegen braucht es für jede einzelne, neue Route eine Konzession nach dem Personenbeförderungsgesetz. Betreiber anderer Linien haben außerdem die Möglichkeit, Einwände vorzubringen.

So funktioniert der Bergbus im Allgäu

Busunternehmer Berchtold sagt: „Die RVA sagt, wir seien eine Linie. Wir sagen: Nein.“ RVA und Deutsche Bahn äußern sich dazu auf Anfrage unserer Redaktion nicht näher. Wer am Wochenende mit dem Bergbus zum Wandern will, muss sich über ein Onlineportal spätestens Freitagmittag angemeldet haben.

Es wird Berchtold zufolge nur an den Stellen angehalten, für die Gäste zuvor Bedarf angegeben haben. Einfach zu- oder aussteigen geht aktuell also nicht. Berchtold sagt: „Allein das macht uns zum Gelegenheitsverkehr.“ Auch sonst gehe vom Bergbus keine Konkurrenz zu bestehenden Linien aus, selbst wenn die Busse zum Teil auf selber Strecke führen.

Regierung von Schwaben äußert sich im Streit um den Bergbus eindeutig

Berchtold sieht den Einspruch als rechtliche Formalie, nun gelte es zu argumentieren. Die Regierung von Schwaben teilt mit: Die Angelegenheit sei aus ihrer Sicht bereits abgeschlossen. Die Ausflugsfahrten des DAV-Bergbusses seien eindeutig dem Gelegenheitsverkehr zuzurechnen.

Und doch wollen die Bergbusmacher von DAV und Berchtold Reisen das Angebot verändern. Potenzial für nach Besserungen sieht Tom Berchtold etwa beim Buchungsprozess. „Unser Onlineportal ist auf tatsächliche Reise ausgelegt, nicht unbedingt auf Tagesausflüge.“

Eine niederschwellige Lösung könne etwa die Möglichkeit, per Telefon zu buchen sein. Auch soll es spezielle Angebote für den Wintersport geben – zum Beispiel für Tourengeher, Skifahrer und Snowboarderinnen. Bislang beliebt sind laut Berchtold kürzere Routen. „Das hat mich überrascht. Ich dachte, dass die Fahrt nach Tirol besonders gut ankommt.“

„Wir glauben an das Konzept“

Sowohl für den DAV als auch für das Reiseunternehmen sei der Bergbus in den ersten Jahren mit einem erheblichen Risiko verbunden. Doch auch wenn große Gewinne erst einmal nicht in Aussicht stehen. Berchtold sagt: „Wir glauben an das Konzept. Uns ist die Entlastung der Alpen wichtig.“

