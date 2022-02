Toni Barth erklärt, was er nach der Wahl in Buchenberg für den Klimaschutz tun will. Warum auf seinem privaten Haus dennoch keine PV-Anlage installiert ist.

22.02.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Am 13. März wählen die Menschen in Buchenberg ihren Bürgermeister. Zur Wahl steht nur Toni Barth (CSU) – für seine vierte Amtszeit. Vorab fühlen wir dem 58-Jährigen zu verschiedenen Themen auf den Zahn. Heute: Klimaschutz. Vieles, was Barth an Vorhaben aufzählt, ist bereits angestoßen.