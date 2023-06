4000 Studierende feiern beim Campus Open Air in Kempten - die Bilder

Beim Campus Open Air 2023 hat sich das Gelände der Hochschule Kempten gestern in eine Partyzone verwandelt. Hier alle Bilder der Studenten-Party.

10.06.2023 | Stand: 13:22 Uhr

Party-Feuerwerk in Kempten: Beim Campus Open Air an der Hochschule Kempten gestern (9.6.2023) wurde das Hochschulgelände zwischen Mensa und Hörsälen zu einer riesigen Tanzfläche. Das Festival von Studierenden für Studierende hat in Kempten mittlerweile Tradition. Der Verein Hokus begrüßte über 4000 Gäste auf dem Campus.

Bei der Musik fiel die Wahl auf den Hamburger DJ Jerome. Stamm-DJ Henkel war ebenfalls dabei beim Campus Open Air 2023, außerdem für Stimmung sorgte der Kemptener DJ Chef Curry, der regelmäßig im Parktheater auflegt.

Hier die besten Bilder vom Campus Open Air 2023 an der Hochschule Kempten