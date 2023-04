Darum wehrt sich der evangelische Dekan aus Kempten gegen „Kirchen-Bashing“

Die Ampel plant, die Staatsleistungen an die Kirchen einzustellen. Aber wird ihnen gleich "der Geldhahn zugedreht“? Dekan Jörg Dittmar erklärt die Hintergründe.

„Dreht der Staat der Kirche den Geldhahn zu?“ Diese Schlagzeile kritisierte der evangelische Dekan Jörg Dittmar in seiner Predigt in der St.-Mang-Kirche in Kempten zum Thema „Kirche und Geld“: So würde der Eindruck erzeugt, dass die Kirchen am Tropf des Staates hängen und im Wesentlichen aus allgemeinen Steuermitteln finanziert werden. Diese Behauptung sei aber zu 97,8 Prozent falsch und zudem „Kirchen-Bashing vom Feinsten“. Aber erst mal der Reihe nach.

Kirche und Geld: Was plant die Bundesregierung?

Die Ampel will bis 2024 einen Gesetzentwurf vorlegen und darin neu regeln, wie die sogenannten Staatsleistungen an die Kirchen etwa in Form einer Einmalzahlung abgelöst werden können.

Was sind Staatsleistungen an die Kirchen?

Anfang des 19. Jahrhunderts mussten die Kirchen im Zuge der Säkularisation Besitztümer an weltliche Fürsten abtreten. Dafür wurde ein jährliches Entschädigungsgeld vereinbart, das auch heute noch gezahlt wird. 2022 flossen etwa 602 Millionen Euro von den Bundesländern an die katholischen und evangelischen Kirchen.

Es soll eigentlich schon lange abgeschafft werden – doch das ist bis heute nicht passiert, obwohl etwa die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) seit Jahren die Ablösung der Staatsleistungen durch eine Einmalzahlung fordert.

Was sagt Dekan Dittmar zum Aus der Staatsleistungen?

„Beide Kirchen waren hier nicht der Bremser.“ Die Vorschläge der EKD seien bisher immer an den politisch Verantwortlichen gescheitert, die die deutlich höhere Einmalzahlung in ihren Haushalt hätten einstellen müssen – was Wählerstimmen gekostet hätte. Doch auch den Kirchen sei klar, dass die Staatsleistungen von Jahr zu Jahr schwerer zu erklären sind.

Warum gibt es überhaupt Staatsleistungen an Kirchen in Deutschland?

Bei diesen Enteignungen sei es damals darum gegangen, die Kirchen vom Staat abhängig zu machen, erläutert Dittmar. So gingen Gebäude, Kunstwerke und Bibliotheken in staatlichen Besitz über wie auch kirchlicher Grund- und Waldbesitz mit einer Fläche von gut 95.000 Quadratkilometern, als in etwa der Fläche Bayerns und Baden-Württembergs. Diesen Besitz hätten sich die Kirchen übrigens nicht in Kriegen erkämpft, sondern vorwiegend über Jahrtausende hinweg durch Schenkungen, Stiftungen, Erbschaften und das eigene Wirtschaften erworben.

Entschädigungszahlungen an Kirchen: Was waren die Folgen?

Die Kirchen konnten laut Dittmar ihre Priester und Pfarrer nicht mehr aus eigenen Mitteln bezahlen, sondern wurden von einer staatlichen Besoldung abhängig. Durch die Industrialisierung wuchs die Bevölkerung und auch die Städte – so stieg der Bedarf an Kirchen und Personal. Dafür reichten die Entschädigungszahlungen aber nicht mehr aus.

Darum wurde 1912 die Kirchensteuer eingeführt. Für den Dekan handelt es sich hier um nichts anderes als einen freiwilligen Mitgliedsbeitrag, dessen Höhe sich am Einkommen orientiert. Dies sei der Weg gewesen, sich von den Staatsleistungen unabhängig zu machen, die heute nur noch 2,2 Prozent der Einnahmen der Kirchen betragen.

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) fordert bereits seit Jahren die Ablösung der Staatsleistungen durch eine Einmalzahlung. Bild: Friso Gentsch, dpa (Symbolbild)

Übrigens bekommen auch andere Religionsgemeinschaften Staatsleistungen: die jüdischen Gemeinden in Bayern mit etwa 22 Mio. Euro in 2022 etwas weniger als die evangelischen (25 Mio. Euro).

Gibt es Alternativen zur Kirchensteuer?

Dittmar ist gegen den Vorschlag, etwa den St.-Mang-Platz als Parkraum zu bewirtschaften – auch wenn andere Kirchen sich auf solche Art und Weise finanzierten. Er bleibe ein Verfechter einer durch ihre Mitglieder getragenen Kirche. Nur die Kirchensteuer ermögliche es, Menschen auszubilden, anzustellen und zu entwickeln. „Nur so können wir die hohe Qualität unserer Arbeit sichern und ein attraktiver Arbeitgeber sein.“

Wie viel Staatsleistungen bekommen die Kirchen in Bayern?

Die Bundesländer haben den Kirchen seit 1949 über 20 Milliarden Euro an Staatsleistungen gezahlt. In Bayern waren es 2022 etwa 103 Millionen Euro - rund 77 Millionen an die römisch-katholische und rund 25 Millionen an die evangelisch-lutherische Kirche.

