Gute Nachricht für Allgäuer Erdgas-Kunden: Eko senkt Gaspreise um bis zu 33 Prozent

Erdgas Kempten-Oberallgäu senkt die Preise zum 1. Oktober - und zwar um bis zu 33 Prozent. Was die Kilowattstunde in Ihrem Tarif künftig kostet.

10.08.2023 | Stand: 16:10 Uhr

Gute Nachricht für etwa 13.000 Haushalte, die in der Region Kunden von Erdgas Kempten-Oberallgäu (Eko) sind: Der Versorger sagte auf Nachfrage unserer Redaktion, seine Preise zum 1. Oktober zu senken. Schon Ende des Frühjahrs hatte Eko-Sprecher Dr. Christian Blümm „eine deutliche Preissenkung spätestens zum 1. Januar“ angekündigt; jetzt ist es schon früher soweit.

In einer Drei-Personen-Wohnung mit Durchschnittsverbrauch können die Kosten je nach Vertrag um bis zu 514 Euro im Jahr sinken. Reduziert werden dabei die Verbrauchskosten; die Grundgebühr bleibt unverändert.

Die stärkste Ersparnis haben Kunden und Kundinnen in der ohnehin teureren Grundversorgung – sie müssen für Gas künftig je nach Verbrauch etwa 30 bis 33 Prozent weniger zahlen. Generell günstiger fahren Menschen, die einen Vertrag mit Sondertarif wie „Eko Plus“ oder „Mein Prämiengas“ haben. Hier liegt die Preissenkung bei etwa 15 bis 18 Prozent. Das Unternehmen will seine Kunden in den nächsten Tagen informieren. (Hier lesen Sie: Wärmeplan in Kempten: Fernwärme ist keine Lösung für alle)

So wirken sich die neuen Tarife bei einer dreiköpfigen Familie in einer 80-Quadratmeter-Wohnung 10.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch aus

Blümm hat ausgerechnet, wie sich das bei einer dreiköpfigen Familie in einer 80-Quadratmeter-Wohnung auswirkt: Beim angenommen Jahresverbrauch von 10.000 Kilowattstunden sinken die Kosten in der Grundversorgung auf 1222 Euro (- 514 Euro). Im Eko-Plus-Tarif beträgt der Jahrespreis dann 1168 Euro (- 223). Beim Prämiengas-Vertrag sinken die Kosten auf 1115 Euro (- 192 Euro). (Lesen Sie hier: Wo Gülle zu Strom und Wärme wird: Biogas-Erzeuger ringen mit der Bürokratie)

Für nächstes Frühjahr steht auch schon ein steuerlich bedingter Preisanstieg fest: Die aktuell auf sieben Prozent reduzierte Mehrwertsteuer steigt zum 1. April 2024 wieder auf 19 Prozent.

Was kostet Erdgas künftig in Kempten und dem Oberallgäu? Diese Arbeitspreise plant Erdgas Kempten-Oberallgäu ab Oktober

Diese Arbeitspreise (Cent pro kw/h) plant Erdgas Kempten-Oberallgäu ab 1. Oktober 2023; sie sind verbrauchsabhängig in vier Gruppen gestaffelt. Die Grundgebühren bleiben unverändert:

Grundversorgung (brutto, Cent pro Kilowattstunde):

Classic bis 8.000 Kilowattstunden: 11,58 Cent (bisher: 16,73)

Comfort 1 bis 24.000 Kilowattstunden: 10,94 Cent (bisher: 16,08)

Comfort 2 bis 60.000 Kilowattstunden: 10,62 Cent (bisher: 15,76)

Comfort 3 über 60.000 Kilowattstunden: 10,49 Cent (bisher: 15,63)

Sonderpreis Eko Plus (brutto, Cent pro Kilowattstunde):

S bis 8.000 Kilowattstunden: 11,04 Cent (bisher: 13,27)

M bis 24.000 Kilowattstunden: 10,4 Cent (bisher: 12,63)

L bis 60.000 Kilowattstunden: 10,08 Cent (bisher: 12,31)

XL über 60.000 Kilowattsstunden: 9,95 Cent (bisher: 12,18)

Sonderpreis Eko Mein Prämiengas (brutto, Cent pro Kilowattstunde):