"Ewig Jung": Kemptener Sebastian Strehler spielt am Thalia-Theater

„Ewig jung“ ist nicht nur am Theater Kempten ein Renner. Schauspieler Sebastian Strehler springt an der Thalia-Bühne für erkrankten Kollegen ein. 1000 Gäste jubeln.

06.11.2023 | Stand: 17:30 Uhr

„Ich hab Zeit und kann das. Das pack’ ich“, sagte Sebastian Strehler, als ihm Kemptens Theaterchefin Silvia Armbruster von der Not ihres Kollegen Joachim Lux am Hamburger Thalia-Theater berichtete. Die mit 1000 Gästen ausverkaufte Vorstellung des Erfolgsstücks „Thalia Vista Social Club“ stand am Samstagabend auf der Kippe, weil ein Hauptdarsteller erkrankte. Lux erinnerte sich daran, dass Armbruster gerade dasselbe Stück unter dem Titel „Ewig jung“ zeigt. Und in ihrer Inszenierung hat Strehler dieselbe Rolle. So packte der Kemptener Schauspieler schnell seine Siebensachen und nahm den nächstbesten Zug nach Hamburg, rettete dort die Vorstellung – und erntete Riesenapplaus.

Gleich nach dem Triumph schrieb Thalia-Leiter Joachim Lux an Silvia Armbruster: „Ich danke Ihnen allen von Herzen! Ist es nicht wunderbar, dass ausgerechnet das Theater in Kempten heute eine mit 1000 Besuchern ausverkaufte Vorstellung im Hamburger Thalia-Theater rettet? Unfassbar! Darüber sind wir sehr glücklich.“

Glücklich ist auch Sebastian Strehler. „Am Thalia zu spielen ist so etwas wie ein Ritterschlag für einen Schauspieler“, sagt der 42-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. „Ich kann es selbst gar nicht glauben, wie gut das geklappt hat.“ In Hamburg schlüpfte Strehler zwar in dieselbe Rolle, jedoch musste er auf die Schnelle ein neues Hit-Medley einstudieren. Am Theater in Kempten gibt er in seinem zweiten Soloauftritt zwei Hits von Queen und Herbert Grönemeyer zum Besten. Sein Hamburger Kollege Rainer Piwek bringt an der Stelle aber ein üppiges Folk-Medley – von „Mr. Tambourine Man“ (Bob Dylan) über „Morning has broken (Cat Stevens) bis zu „Hotel California“ (Eagles), das Strehler am Freitagabend auf der Zugfahrt lernte. „Um 22 Uhr war ich bei meinen Eltern in Hannover und hab’ mir bis 0.30 Uhr noch die Stückaufzeichnung des Thalia-Theaters angesehen“, erzählt er. Am Samstagvormittag ging es dann nach Hamburg, wo ab 12 Uhr erst eine musikalische, dann eine szenische Probe angesetzt war.

Der Kemptener Schauspieler Sebastian Strehler (rechts) ersetzte einen erkrankten Kollegen am Thalia-Theater in Hamburg im "Thalia Vista Social Club", dem Erfolgsstück, das in Kempten unter dem Namen "Ewig jung" gezeigt wird. Bild: Susanne Meister

Hatte er keinen Bammel, auf der Hamburger Bühne plötzlich in die Kemptener Fassung zu rutschen? Nein, Sicherheit habe das Stück selbst gegeben, in dem es um alte Menschen gehe, bei denen sich Demenz bemerkbar macht. „Da darf man schon mal etwas vergessen und improvisieren“, sagt er und lacht. In Hamburg wurden ihm aber einige Eigenheiten der musikalischen Komödie bewusst. Denn ursprünglich hatte sie Autor Erik Gedeon vor 22 Jahren anlässlich eines Bühnenumbaus als Not-Inszenierung für zwei Abende konzipiert. Der Titel „Thalia Buena Vista Social Club“ lehnt sich an das legendäre Album „Buena Vista Social Club“ mit kubanischen Musik-Ikonen an. Was als Notlösung geplant war, entwickelte sich am Thalia schnell zum Kult, und Gedeon schrieb eine allgemeine Fassung unter dem Titel „Ewig jung“.

Auch in Kempten ist das Stück ein Renner: „Bereits 2700 Karten sind verkauft, das ist Rekord“, sagt Theatersprecherin Nicole Schönmetzer. Für die weiteren Vorstellungen am 10., 11., 16. und 17. November gebe es nur noch Restkarten. Wegen des Riesenerfolgs plant Theaterdirektorin Silvia Armbruster das Stück in der kommenden Spielzeit wiederaufzunehmen.

Karten gibt es online unter www.theaterinkempten.de und telefonisch unter 0831/870 23 23.