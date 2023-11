GPS-Sender am Handgelenk: Wenn Eltern ihre Kinder orten

Auch Allgäuer Eltern geben ihren Kindern GPS-Tracker mit. Mit negativen Auswirkungen auf Beziehung und Selbstständigkeit, warnt ein Psychologe.

10.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Es ist für viele Eltern eine verlockende und beruhigende Vorstellung: Auf Knopfdruck immer genau zu wissen, wo sich das eigene Kind gerade aufhält. GPS-Technik ermöglicht das, mittlerweile mit minimalem Aufwand. Das Interesse daran steigt entsprechend an. Auch in der Region geben Eltern ihren Kindern Sender mit, etwa auf den Schulweg oder nachmittags zum Spielen. Doch was macht das mit dem Nachwuchs? Ein Kemptener Fachmann jedenfalls äußert Bedenken.

