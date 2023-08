Großbrand mit Rauchwolke über Kempten: Was wir wissen, was nicht

Nach dem Brand einer Lagerhalle in Kempten/Durach lag beißender Geruch über der Stadt. Wie gefährlich war der Rauch? Wie wurde gewarnt? Was wir aktuell wissen.

22.08.2023 | Stand: 17:46 Uhr

Nach dem Großbrand einer Lagerhalle nahe Kempten waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr stundenlang im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen - in weiten Teilen der Stadt und der Region hing lange ein beißender Geruch in der Luft. Bewohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten. Doch wie gefährlich war der Rauch? Was brannte da und wie lief die Warnung der Bevölkerung ab? Was wir aktuell über den Großbrand und seine Folgen wissen und was nicht.

