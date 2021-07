Hund Emil mit Blaulicht nach Hause begleitet - Rettungsaktion nach Gewitter in Kempten

Polizisten bringen einen Ausreißer in Kempten zurück. Hund Emil büxte während des Gewitters am Samstagabend aus dem heimischen Garten aus.

25.07.2021 | Stand: 16:55 Uhr

„Emil und die Polizei“: Frei nach Erich Kästners „Emil und die Detektive“ könnte der Titel dieser Geschichte heißen, die sich am Samstag in Kempten abgespielt hat. Sie handelt von Mischlingshund Emil aus der Stiftstadt – und der Polizei, seinem „Freund und Helfer“ im wahrsten Sinn des Wortes.

Aus dem Garten flüchtet Hund Emil vor dem Gewitter in Richtung Rottachstraße

Denn Emil, der Mischlingshund von Christa und Bernd Amend in der Weiherstraße, büxte während des abendlichen Gewitters aus dem Garten seiner Besitzer aus. Zwar begann Familie Amend eine Suchaktion, doch Emil war mittlerweile schon in der Rottachstraße angelangt. Dort sah ihn ein Passant und informierte die Polizei. Wenig später traute Christa Amend ihren Augen nicht, als der Hund plötzlich vor der Gartentür saß: In Begleitung einer jungen, netten Polizisten, erzählt sie, und einem Polizeiauto vor der Tür.

Emil wollte nicht ins Auto, also eskortierte ihn die Kemptener Polizei nach Hause

Wie das? Die Polizisten versuchten, den Ausreißer einzufangen. Ohne Erfolg, weil Emil schnurstracks und zielstrebig von der Rottachstraße Richtung Stiftsstadt trippelte und sich nicht ins Auto setzen wollte. Begleitet von einem Polizeiauto mit Blaulicht. „Im Hundeschritttempo“, sagt Christa Amend lachend, aber dankbar, dass Emil wieder zuhause ist. Erschöpft zwar und durchnässt. Doch nach einem ausgiebigen Schlaf und Fressen sei er wieder topfit. Der Dank der Besitzer gilt nicht nur den hilfsbereiten Polizisten, sondern auch demjenigen, der sie informiert hat.

