Kempten möchte zum Leid der Ober- und Ostallgäuer mehr von der Gewerbesteuer der Sparkasse Allgäu. Ein Vorschlag orientiert sich an einer alten Vereinbarung.

03.07.2022 | Stand: 12:10 Uhr

Das Ringen um die Gewerbesteuer der Sparkasse Allgäu steht kurz vor einem gütlichen Ende; eine Einigung der Kommunen ist in greifbarer Nähe. Es geht um Steuergeld in Millionenhöhe – eher eine Torte, als nur ein Kuchen, von dem Kempten ein größeres Stück abhaben wollte. Das Thema betrifft letztlich alle Menschen in der Region: Denn wenn einzelne Kommunen mehr bekommen, erhalten andere weniger – und haben damit weniger Geld für eigene Projekte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.