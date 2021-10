Architektin Anna Kern stellt Details zum neuen Altusrieder Rathaus vor. Es soll den Baustil der Region modern interpretieren. Die nächsten Schritte folgen bald.

Holz. Das und Beton werden die zentralen Gestaltungselemente beim neuen Rathaus in Altusried sein. Die Architektin Anna Kern hat nun die Pläne genauer vorgestellt. Im November will die Gemeinde den Bauantrag einreichen. Für das Frühjahr ist der Beginn der Bauarbeiten geplant, 2024 soll das Gebäude fertig werden – so der Zeitplan, den Kern „sehr ambitioniert“ nennt.