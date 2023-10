Gläsernes Krankenhaus: Wie oft wird hier opertiert und wie oft gibt es Komplikationen?

Ein neues Gesetz will, dass Patienten einfacher erkennen, was Kliniken leisten. Es geht etwa um OP-Komplikationen. Allgäuer Kliniken sehen das kritisch.

29.10.2023 | Stand: 17:38 Uhr

Es klingt ziemlich kompliziert, soll aber Klarheit schaffen: das Krankenhaus-Transparenzgesetz. Der Bundestag hat es jetzt beschlossen. Damit sollen Patientinnen und Patienten ab Mai 2024 einfacher erkennen, was Kliniken leisten. Auf den ersten Blick vermittle das einen guten Eindruck, sagt Andreas Ruland. Doch der Geschäftsführer des Klinikverbunds Allgäu kritisiert, dass das Gesetz wieder eines schafft: „mehr Bürokratie“ für das Klinikpersonal.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD) plant, die Klinik-Landschaft zu reformieren. Das Transparenzgesetz soll ein erster Baustein sein, heißt es beim Ministerium. Das Ziel ist es, einen interaktiven Klinik-Atlas im Internet aufzubauen. Bürgerinnen und Bürger können Daten einsehen, die ihnen laut Ministerium bisher öffentlich so nicht zugänglich waren. Darin geht es beispielsweise um Fallzahlen von Leistungen, also etwa wie viele Operationen einer bestimmten Art an der Klinik bereits durchgeführt wurden. Oder um Komplikationsraten, um das vorhandene ärztliche und pflegerische Personal in Krankenhäusern sowie die Einordnung der Häuser in sogenannte Level, also Stufen in der Versorgung. Hat ein Patient also beispielsweise Kniebeschwerden, kann er online die Kliniken in seiner Region überprüfen: Wie oft operieren die Ärzte dort an Knien? Und wie häufig treten dabei Komplikationen auf?

Daten werden ohnehin schon erhoben

Grundsätzlich sei Transparenz gut, sagen die Klinikleiter. Das bestätigt Roland Engehausen. Auch ein Portal aufzubauen, sei durchaus nachvollziehbar. Nur wieso es dazu ein Gesetz braucht, ist für die Krankenhausgesellschaft Bayern, deren Geschäftsführer Engehausen ist, nicht erklärlich. Das liege zum einen daran, dass es bereits das deutsche Krankenhausportal mit ähnlichen Daten gebe. Dieses habe 500.000 Aufrufe im Monat und sei öffentlich zugänglich. Und zum anderen würden die Daten, die Gesundheitsminister Lauterbach darstellen will, ohnehin schon erhoben. Bislang allerdings nur jährlich, sagt der Direktor der Memminger Klinik, Roger Kolb. Und nun sollen Krankenhäuser monatlich Daten übermitteln, die es so ja schon in einem etablierten System gebe, sagt Kolb. Auch er sieht vor allem einen Mehraufwand in Lauterbachs Plänen. Lesen Sie auch: Krankenhaus im Westallgäu: Not-OP statt langfristiger Therapie

Ob dieser Klinik-Atlas zudem die Qualität in den Kliniken verbessert, wie es sich die Regierung erhofft, bezweifeln Kolb und Ruland. Insgesamt sei das Gesetz auf eine unschöne Art entstanden, sagt Ruland. Teilweise werde darin versucht umzusetzen, was die Länder in der Debatte um die Krankenhausreform nicht gewünscht hätten, der Gesundheitsminister aber gefordert hatte. Ein Beispiel sei die genannte Einordnung der Kliniken in bestimmte Level.

Kein Fortschritt, keine verbesserte Qualität

Engehausen sagt, die Krankenhausgesellschaft Bayern sehe in dem Gesetz keinen Fortschritt. Eine verbesserte Qualität erhofft sie sich dagegen über Prozesse zu erzielen, nicht durch ein Portal. Darüber sei man mit der Bundesregierung auch im Gespräch, sagt Engehausen.

Drohen kleinere Kliniken abgehängt zu werden, wenn sie nun mit Fallzahlen von großen Häusern verglichen werden können? Da sind sich die Experten einig und sagen Nein. Nach wie vor sei es so, dass Patienten oft der Empfehlung von niedergelassenen Ärzten folgen. Und diese würden gemäß dem Ruf von Krankenhäusern entscheiden. Roland Engehausen glaubt zudem: Die Menschen erwarten nicht, dass ihre Kreisklinik die gleichen Fallzahlen hat wie eine Uniklinik.