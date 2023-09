Mehr als nur Brot: Wie das Backhaus in Wildpoldsried Menschen zusammenbringt

Vinschgauer & Co.: Wildpoldsrieder Backhausteams begeistern die Menschen mit ihren selbst gemachten Broten aus dem Steinofen. Am Sonntag ist wieder Backtag.

08.09.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Eine 100 Jahre alte Bauernhoftür öffnet den Blick in das Backhaus in Wildpoldsried. Balken und Ziegelsteine, die mindestens genauso viele Jahrzehnte hinter sich haben, verleihen dem kleinen Haus im Garten des Dorfmuseums etwas Altertümliches. „Es steht da, als wäre es schon immer da gewesen“, sagt Uwe Hartländer (64). Er ist der Gründer und Koordinator des Backhauses und macht selbst gerne Brot: „Für mich ist ein Brot im Ofen immer wie ein eigenes Kind.“

Seit dem 8. Juli backen er und seine Teams drei Mal im Monat Brot, um dieses dann gegen eine Spende an die Leute zu verteilen. „Wir sind einfach backbegeisterte Menschen“, sagt Hartländer. Ihnen ginge es nicht um das Geld. Die Idee für das Backhaus habe eine Bekannte von Hartländer gehabt. „Umgesetzt haben wir das dann zu zweit“, sagt er. Renate Deniffel, die Bürgermeisterin von Wildpoldsried, sei sehr offen für das Projekt gewesen, weil es die Gemeinschaft fördere.

25 Kilogramm Teig an einem Backtag

Die drei verschiedenen Backteams, die jeweils aus drei bis fünf Leuten bestehen, verarbeiten an einem Backtag ungefähr 25 Kilogramm Teig für zwei verschiedene Brotsorten. Von reinen Roggenbroten über Wurzelbrote bis hin zu Vinschgauern ist alles dabei. (Lesen Sie auch: Bürgermeisterin und Stadtrat machen Selbstversuch: „Ganz ohne Auto? Kaum möglich!“)

„Jedes Team hat aber seine eigenen Vorstellungen und arbeitet selbstständig“, sagt Hartländer. Da können auch die Brotsorten variieren. Dennoch scheinen die Brote bei den Menschen sehr gut anzukommen. „Innerhalb kürzester Zeit ist alles weg. Die Leute sind total begeistert“, sagt Uwe Hartländer.

Backhaus Wildpolsried: Keine Konkurrenz für Bäckereien

Durch die ursprüngliche Backweise in einem Steinofen und die Ausgefallenheit der Brote stelle das Backhaus keine Konkurrenz für örtliche Bäckereien da. „Wir produzieren nicht in der Masse“, sagt Hartländer. „Es soll was Besonderes bleiben.“

In Zukunft will er auch Backkurse anbieten, um den Leuten zu zeigen, wie einfach es sein kann, Brot selbst zu machen. Im nächsten Jahr soll Brotbacken auch als Ferienprogramm für Kinder im Backhaus angeboten werden. „Ich will, dass die Kinder lernen, ihren eigenen Sauerteig zu machen“, sagt der 64-Jährige. (Lesen Sie auch: Umgestaltung der Ortsmitte: Das Schützengelände ist als Erstes dran)

Backen als Gast

Am 10. September ist es dann wieder so weit. Denn an den Museumstagen, die immer am zweiten Sonntag des Monats sind, öffnet auch das Backhaus seine Tür und natürlich seinen Ofen. Ab 14 Uhr kann das Brot mitgenommen werden.

Neben diesen Öffnungszeiten bietet Hartländer auch das sogenannte „Gastbacken“ an. An diesen Tagen kann jeder, der sich vorher bei ihm angemeldet hat, seinen eigenen Teig mitbringen, um diesen im Steinofen zu backen. Die Termine des Backhauses sind zudem im Wildpoldsrieder Duranand zu finden.