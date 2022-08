Musik-Show im Residenzhof: Zurück in die guten alten 80er

Kultur im Residenzhof: Die „80er Show“ mit Gertrud Hiemer-Haslach und Allgäuer Musikern lässt 500 Fans in Erinnerungen schwelgen und bringt sie zum Tanzen.

09.08.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Eine tolle Atmosphäre und beste Stimmung bot die „80er Show“ im Innenhof der Kemptener Residenz. Dazu hatte die Altusrieder Sängerin Gertrud Hiemer-Haslach (Dritte von links) zahlreiche Gäste eingeladen, etwa die Band des Ermengerster Pianisten und Keyboarders Reinhold Ohmayer (rechts), Sänger Tom Croel und Gitarrist Goofy Schöllhorn.

Stimmungsvolles Ambiente: Konzerte im Innenhof der Kemptener Residenz. Bild: Eddi Nothelfer

Das bunt gemischte Publikum hielt es bei der mitreißenden musikalischen Zeitreise in die 1980er Jahre nicht lange auf den Bänken und Stühlen. Bei Hits wie „Ich war noch niemals in New York“, „Live is Life“, „99 Luftballons“ oder „Weus’d a Herz hast wia a Bergwerk“ schunkelten und tanzten viele der 500 Gäste und schwelgten sichtlich in schönen Erinnerungen. Ein wundervoller Abend, der nicht ohne Zugabe und begeistertem Applaus zu Ende ging.