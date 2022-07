Open-Air-Kino in Kempten: Kult-Polizist auf der Burghalde

Bei den Filmnächten auf der Burghalde ist der neue Eberhofer-Krimi „Guglhupfgeschwader“ vier Mal zu sehen. Die Nachfrage ist groß. DJ stimmt auf James Bond ein.

Eberhofer ist Kult: Der Polizist ist der heimliche König von Niederkaltenkirchen, jenem fiktiven bayerischen Dorf, das die Romanschriftstellerin Rita Falk für ihre erfolgreiche Provinzkrimi-Reihe erfunden hat. Die Bücher sind schon lustig, doch die schrägen Verfilmungen von Regisseur Ed Herzog mit Hauptdarsteller Sebastian Bezzel toppen das Ganze noch. „Ausverkauft“ hieß es in den vergangenen Jahren bei den Eberhofer-Previews der Filmnächte auf der Burghalde. 2021 standen sogar zwei Abende an – und mehr als die insgesamt eingelassenen 3000 Fans wollten dabei sein. Deshalb hat das Kemptener Kino nun draufgelegt und zeigt die achte Eberhofer-Verfilmung „Guglhupfgeschwader“ gleich vier Mal.

„Wir haben in der Vergangenheit leider immer so viele Eberhofer-Fans wegschicken müssen“, erzählt Pia Sing vom Colosseum-Center. Das soll heuer anders sein. Und die Nachfrage ist bereits groß. Allein 800 Karten für die Preview zum Start der Filmnächte am Freitag, 29. Juli, wurden verkauft, berichtet Sing und zeigt sich mit dem Kartenverkauf der restlichen drei Vorführungen ebenfalls zufrieden.

„Guglhupfgeschwader“ ist die achte Verfilmung eines Romans von Rita Falk: Dorfpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) freut sich dieses Mal auf sein Dienstjubiläum, doch unverhoffter Familienzuwachs, fiebriges Glücksspiel und organisiertes Verbrechen setzen ihm zu. Als mafiöse Geldeintreiber die frischgebackenen Guglhupfe der Oma zerschießen, hört der Spaß auf. An Franz Eberhofers Seite ist wieder sein Spezl, der Birkenberger Rudi (Simon Schwarz). Und um dieses Dreamteam schwirren wieder Freundin Susi (Lisa Maria Potthoff), die resolute Oma (Enzi Fuchs), der kiffende Hippie-Papa (Eisi Gulp), der nörgelnde Bruder Leopold (Gerhard Wittmann), der Metzger Simmerl (Stephan Zinner), der Fötzinger (Daniel Christensen) und Polizeichef Moratschek (Sigi Zimmerschied). Der neue Fall der bayerischen Krimi-Kult-Reihe ist nach der Preview am 29. Juli noch an drei Abenden zu erleben (4., 5. und 6. August). Die weiteren Filme:

Am zweiten Open-Air-Kinoabend (Samstag, 30. Juli) stimmt von 17 bis 20 Uhr der Kemptener DJ Tengood auf den letzten James-Bond-Film mit Daniel Craig ein (3 Euro, Kino-Einlass ab 20 Uhr). Wunderschön Komödie von Karoline Herfurth über Körperideale und Schlankheitswahn (31. Juli)

Komödie von Karoline Herfurth über Körperideale und Schlankheitswahn (31. Juli) Doctor Strange in the Multiverse of Madness Science-Fiction-Actionfilm (1. August)

Science-Fiction-Actionfilm (1. August) Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss Animationsfilm (2. August, Familientag)

Animationsfilm (2. August, Familientag) Dumbledores Geheimnisse Fortsetzung der Reihe „Phantastische Tierwesen“ (3. August)

Fortsetzung der Reihe „Phantastische Tierwesen“ (3. August) Jujutsu Kaisen: Anime der erfolgreichen Abenteuer- und Fantasy-Manga-Serie (7. August).

