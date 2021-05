Acht Grundstücke und 250 Bewerber auf der Liste: Nun erstellt die Gemeinde Oy-Mittelberg Richtlinien, wer zuerst drankommt. Was dabei zählt.

20.05.2021 | Stand: 11:21 Uhr

Bauplätze sind heiß begehrt. Wie heiß, spürt man auch in Oy-Mittelberg: Sieben Bauplätze am „Mühlbachblick“ sind in absehbarer Zeit zu vergeben, zudem einer am „Edlen Feld“. Etwa 250 Interessenten stehen auf der Vormerkliste. Um die Bauplätze möglichst gerecht zu vergeben, feilt die Gemeinde an einer Richtlinie. Ein Punktesystem soll soziale Kriterien und das Engagement vor Ort berücksichtigen. Nach Vorberatungen in einem Arbeitskreis diskutierte nun der Gemeinderat den Entwurf.