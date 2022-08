Polizei stoppt mehrere betrunkene Autofahrer in Kempten - einer hatte fast 3 Promille

Die Polizei hat bei einer Kontrolle in Kempten in der Nacht von Sonntag auf Montag mehrere betrunkene Autofahrer erwischt. Ein Fahrer hatte rund 2,9 Promille.

16.08.2022 | Stand: 13:34 Uhr

Die Polizei hat in Kempten in der Nacht von Sonntag auf Montag mehrere verdachtsunabhängige Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei stoppten die Beamten insgesamt drei betrunkene Fahrerinnen und Fahrer. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Bei einem der Fahrer zeigte der Alkoholtest einen Wert von knapp 2,9 Promille an.

Kontrollen in Kempten: Betrunkene Fahrer müssen saftige Strafe zahlen und Führerschein abgeben

In allen drei Fällen ordnete die Polizei Blutentnahmen an. Auf die Fahrerinnen und Fahrer kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und eine erhebliche Geldstrafe zu. Zudem müssen sie ihren Führerschein abgegeben.

In Kempten findet derzeit die Allgäuer Festwoche 2022 statt. Ob die Fahrerinnen und Fahrer zuvor auf der Festwoche waren und sich danach betrunken ins Auto gesetzt haben, schreibt die Polizei nicht.

