Jetzt in Kempten sieben Verleihstationen für E-Lastenräder: Die erste halbe Stunde ist frei

27.06.2023 | Stand: 13:46 Uhr

Insgesamt sieben Stationen für Lastenräder mit E-Motor zum Ausleihen gibt es inzwischen in Kempten. An jeder Station stehen zwei E-Lastenräder der Firma Sigo bereit – als eine Möglichkeit, ohne Auto und Parkplatzsorgen in die Stadt zum Einkaufen zu fahren oder etwas zu transportieren. (Lesen Sie hier: Illerradweg Kempten-Oberallgäu: Abschnitt nach Hangrutsch weiter gesperrt)

Für spannend hält Kemptens Mobilitätsmanager Stefan Sommerfeld das Angebot allein schon deshalb, weil sich die Menschen so den Kauf eines eigenen Lastenrads sparen können. Gerade bei Wohnungen mit kleineren Kellern und wenig Abstellflächen erübrigt sich so auch die Frage, wo sich so ein doch recht großes Gefährt unterbringen lässt.

Zudem gibt es bereits eine Ausleihstation für E-Auto - eine zweite ist am Hauptbahnhof geplant

Und wenn es doch mal ein Auto sein muss: Ergänzend stehen bisher zwei E-Autos in der Grabengasse zum Ausleihen bereit. Geplant ist nun noch in Kürze eine weitere Leihstation für E-Autos am Hauptbahnhof. (Lesen Sie auch: Die alte St.-Mang-Brücke muss weg - Geht es bis zum Neubau ohne Behelfsbrücke?)

Sommerfeld hofft, dass die Zahl der Lastenrad-Ausleihen in Kempten noch kräftig steigt – diesen Monat seien es bisher nur um die 200 Nutzungen gewesen. Allerdings, so der Mobilitätsmanager, habe die Stadt bisher noch keine große Werbung für das Angebot gemacht. Für 15. Juli ist nun eine Werbeaktion geplant.

So sehen die E-Lastenräder in Kempten aus. Bild: Ralf Lienert

Das Ausleihen der E-Lastenräder über die App der Firma Sigo kostet einen Euro pro halber Stunde, wobei die ersten 30 Minuten kostenlos sind

Das Ausleihen der Räder über die App der Firma Sigo kostet einen Euro pro halber Stunde, wobei die ersten 30 Minuten kostenlos sind. Auch die Registrierung geschieht online.

Laut Stadtverwaltung eignen sich E-Lastenfahrräder, um schwere oder sperrige Güter einfach und ohne Kraftanstrengung zu transportieren. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt demnach 200 Kilogramm inklusive Fahrrad (60 Kilo) und Fahrer.

In der Transportbox befindet sich auch eine Sitzklappe und Sicherheitsgurte, um Kinder zu befördern

Damit könnten Lastenfahrräder einen Beitrag zur Reduzierung des Autoverkehrs leisten. In der Transportbox befindet sich laut Stadtverwaltung auch eine Sitzklappe und Sicherheitsgurte, wodurch Kinder befördert werden können - sei es, um sie etwa in die Kita zu bringen oder einen gemeinsamen Ausflug zu machen. Die E-Lastenräder müssen immer an der gleichen Station zurückgegeben werden, an der man sie ausgeliehen hat.