Rechte Gesinnung im Alltag: Experte rät, nicht einfach darüber hinwegzusehen

Ein Mitarbeiter der "Bige" gibt Tipps, wie Menschen in Kempten und im Oberallgäu reagieren können, wenn sie mit Rechtsextremismus konfrontiert werden.

04.01.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Aufklärung und Prävention ist das Anliegen der Bayerischen Informationsstelle gegen Extremismus (Bige). Die Mitarbeitenden halten Vorträge, beraten Kommunen und klären in Schulen auf. Was tun, wenn man mit rechter Gesinnung konfrontiert wird? Ein Bige-Mitarbeiter gibt Tipps.

Zunächst grenzt er den Begriff des Extremismus ein: Radikale und populistische Aussagen seien nicht automatisch extremistisch. Ein gutes Beispiel sei etwa Kritik am Kapitalismus. Dieser sei als Wirtschaftsform nicht in der Verfassung niedergeschrieben, erklärt er. Extremismus bedeute aber immer, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die Bestandteil der Verfassung ist, abgeschafft werden soll: Demokratie, Menschenrechte oder die Unabhängigkeit der Gerichte.

2700 Rechtsextremisten in Bayern

Rechtsextreme seien davon überzeugt, dass bestimmte Menschen mehr Wert sind als andere. Eine solche Einstellung werde gemäß der Meinungsfreiheit geduldet, erklärt der Experte. Nicht aber das Verhalten, das daraus resultiert. 2700 Rechtsextremisten seien in Bayern bekannt – 740 sind in einer Partei wie der NPD oder „Der Dritte Weg“ organisiert. 570 Personen gehören einer Organisation wie der „Identitären Bewegung“ an. (Lesen Sie auch: Zu Nutze gemacht: Neonazis veröffentlichen Kriegserinnerungen einer Allgäuerin)

Ein Weg, rechtsextreme Inhalte zu verbreiten, seien die sogenannten sozialen Netzwerke. Oft würden sich die Bilder und Texte der Satire bedienen, sagt der Bige-Mitarbeiter. „Das dient dazu, die Grenzen des Sagbaren zu erweitern. Denn bei Satire ist alles erlaubt.“ Auch in Schüler-Whatsapp-Gruppen würden solche Inhalte weitergeleitet. „Oft wissen die nicht, was sie da teilen.“ Das könne aber trotzdem den Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllen.

Experte rät Menschen in Kempten und im Oberallgäu: Kritisch gegenüber fradwürdigen Aussagen sein

Der Experte rät, sensibel und kritisch zu sein, wenn man so etwas sehe, lese oder auch im Alltag höre. „Fragwürdige Aussagen sollte man nicht stehenlassen, sondern ansprechen.“ Für Lehrkräfte habe das Kultusministerium einen Handlungsleitfaden erstellt. (Lesen Sie auch: Männer aus dem Oberallgäu teilen Hitler-Video und rassistische Witze auf Whatsapp)

Betreiber von sozialen Netzwerken könne man über rechtsextreme Inhalte informieren. Ebenso sei es möglich, die Bige um Rat zu fragen. Bestehe der Verdacht einer Straftat, könne man sich an die örtliche Polizeidienststelle wenden. Die Beamten dort nehmen auch Propagandamaterial entgegen, sollte man dieses auf der Straße überreicht bekommen haben.