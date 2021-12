Samstagsruhe: Wochenmarkt in Kempten ist jetzt zweimal freitags

Der Wochenmarkt am Hildegardplatz wird wegen zwei Feiertagen vorverlegt. Die Öffnungszeiten bleiben gleich. Was noch an den Feiertagen zu beachten ist.

23.12.2021 | Stand: 13:30 Uhr

Wochenmarkt-Kunden in Kempten aufgepasst! Der Wochenmarkt am Hildegardplatz wird an den Weihnachts- und Neujahrsfeiertagen jeweils von Samstag auf Freitag vorverlegt – also auf 24. und auf 31. Dezember.

Der einfache Grund: die beiden Samstage sind Feiertage. Mittwochs gibt es keine Änderung. Auch die Öffnungszeiten von 7 bis 13.30 Uhr bleiben gleich. Es gelten die Corona-Regeln.

Zugleich weist die Stadtverwaltung auf die Ladenöffnungszeiten am Freitag, 24. Dezember, hin: An Heiligabend schließen alle Verkaufsgeschäfte in Kempten nach den Bestimmungen des Ladenschlussgesetzes um 14 Uhr.

Wertstoffhof, Müllverbrennung und Vergärungsanlagen - alles ist an zwei Freitagen zu

Rund um die Feiertag müssen die Menschen auch an anderen Stellen mit Änderungen rechnen. So sind beispielsweise auch öffentliche Verwaltungen und Einrichtungen nicht alle wie gewohnt geöffnet. Beispielsweise sind an Weihnachten und Silvester die ZAK-Anlagen zu. Der Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten weist darauf hin, dass an den Freitagen 24. und 31. Dezember die ZAK-Verwaltung, das Müllheizkraftwerk Kempten, die Müllumladestationen in Sonthofen und in Lindau, die Vergärungsanlagen Kempten-Schlatt und Oberallgäu-Süd, alle Wertstoffhöfe im Verbandsgebiet, die Deponie Steinegaden, der Kompostplatz Weißensberg/Schwatzen sowie die Gebrauchtwarenkaufhäuser in Kempten und in Sonthofen geschlossen sind.

