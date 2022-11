Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Dietmannsried bekamen den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ verliehen. Mit dabei: „Rainer von Vielen“

26.11.2022 | Stand: 14:00 Uhr

„Ich bin anders. Ich möchte nicht, dass Mobbing passiert, weil ich weiß wie das ist“, sagt Schülerin Selina aus der Courage-AG jüngst bei der Label-Verleihung zur „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ der Mittelschule Dietmannsried. Noch vor der Corona-Pandemie haben die Schülerinnen und Schüler sich für den Titel qualifiziert. Nun konnte bei einem offiziellen Festakt die Verleihung durch Uta Manz, von der Regionalkoordination der „Schule ohne Rassismus“ Schwaben, erfolgen.

Schülerinnen und Schüler feiern mit Pate "Rainer von Vielen" ihren Titel

Der Pate des Projekts, die Band „Rainer von Vielen“, feierte mit den Schülerinnen und Schülern der Grund- und Mittelschule. Lautes Mitsingen, trommelnde Füße auf dem Boden der Turnhalle und tosender Applaus waren die Rückmeldungen auf Lieder wie „Empört euch“, „Alle Faschos werden untergehen“ und „Nieder mit den Mauern“. Worin die Musiker Rainer Hartmann und Michael Schönmetzer ihre Aufgabe als Paten sehen? „Wir sind einfach da“, sagt Schönmetzer.

Für Schulleiter Martin Mederer ist das Fest am Morgen, an dem sonst Mathe- oder Deutschunterricht stattfindet, ein besonderer Tag. Er habe Respekt vor der Zivilcourage der Schülerinnen und Schüler. Respekt vor dem nicht Wegschauen bei Diskriminierung, Rassismus und Mobbing. Und auch Respekt vor einem Neinsagen zu jeder Form der Fremdenfeindlichkeit. „Courage ist das Geheimnis der Freiheit“, sagte er.

Mit Unterschriften qualifizierten die Dietmannsrieder Mittelschüler sich für "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage"

Nachdem sich die Kinder und Jugendlichen der Mittelschule mit einer Vielzahl an Unterschriften für das Label „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ qualifiziert haben, veranstalten sie regelmäßige Projekte wie Spendenläufe, einen Muffinverkauf oder einen Malwettbewerb, bei denen sie sich engagieren.

Der Musiker Schönmetzer erklärt vereinfacht, wie Rassismus entsteht: Wenn es zwei Gruppen gebe, würde jede der Gruppen denken, sie selbst sei die bessere. Den Schülern gibt er mit: „Wenn sich bei euch was ändert, dann ändert sich auch was im Großen.“ Manz hält die Schüler an, auf ihre Sprache zu achten und nicht mit verletzenden Worten um sich zu werfen. Mit einem Sketch zeigen die Kinder, dass sie Begriffe wie Toleranz und Respekt verstanden haben.

2500 Euro Spende gehen an "Die Barke" in Lauben

Evelyn und David Starke von „Die Barke – Hilfe für Teenager-Mütter im Allgäu“, bekamen eine Spende über 2500 Euro, die Hälfte des Erlöses eines Spendenlaufes, überreicht. Ehrengäste waren die Bürgermeister von Dietmannsried Werner Endres (Erster) und Otto Schmid (Zweiter). Auch Schulamtsdirektor Herbert Rotter und die Rektoren der Grundschulen Haldenwang und Lauben, Klaus Sturm und Dorothea Gessenharter, nahmen am Fest teil.