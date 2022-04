Schwerer Auffahrunfall bei Dietmannsried - Jugendlicher verletzt

Ein 17-Jähriger ist nahe Dietmannsried mit seinem Leichtkraftrad auf ein Auto aufgefahren. Er wurde schwer verletzt.

15.04.2022 | Stand: 15:03 Uhr

Auf der Kreisstraße OA 19 nahe Dietmannsried ist es am Donnerstag gegen 16.50 Uhr zu einem schwerwiegenden Verkehrsunfall gekommen.

Der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades fuhr von Dietmannsried in Richtung Heising. Auf Höhe der Abzweigung nach Haldenwang übersah der Kradfahrer ein Auto, das verkehrsbedingt vor ihm anhalten musste, berichtet die Polizei.

Nach bisherigen Ermittlungsstand prallte der Kradfahrer ungebremst in das Heck des Autos. Durch den Aufprall wurde der Kradfahrer schwer verletzt und wurde in das Krankenhaus Kempten gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 4.500 Euro. Die Kreisstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme kurzeitig voll gesperrt.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".