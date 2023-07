Polizei muss Streit in Kempten schlichten und wird attackiert

Ein Streit zwischen zwei Männern in Kempten eskaliert, die Polizei rückt an und greift ein. Doch dann werden die Beamten zum Opfer.

11.07.2023 | Stand: 13:32 Uhr

Am Freitagabend haben sich zwei Männer in Kempten so heftig gestritten, dass am Ende die Polizei schlichten musste. Wie die Polizei berichtet, gerieten ein 27-jähriger und ein 43-jähriger Mann in Streit. Der 43-Jährige beleidigte und bespuckte den jüngeren Mann.

Mann beleidigt und bespuckt Polizei

Er hörte auch nicht damit auf, als eine Polizeistreife eintraf. Den Beamtinnen und Beamten gegenüber verhielt sich der 43-Jährige aggressiv und und beleidigte sie. Nachdem er versucht hatte, die Einsatzkräfte zu bespucken, nahmen die Polizisten ihn in Gewahrsam. Der Mann leistete Widerstand und versuchte, sich aus den Haltegriffen der Beamten zu befreien. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand (Lesen Sie auch: Betrunkener fährt in Sulzberg fast eine Radfahrerin um)

