Sterne, die den Weg weisen: Duracher Sterne-Projekt feiert 15 Jahre

Seit 15 Jahren lernen Jugendliche bei dem Sterne-Projekt der Mittelschule Durach Berufe kennen, um ihren Weg leichter zu finden. Eines motiviert besonders.

26.07.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Seit 15 Jahren vermittelt das Sterneprojekt der Mittelschule Durach Jugendlichen einen Überblick über Berufsfelder, Arbeitgeber und Entwicklungsperspektiven vor Ort. Das 15-jährige Bestehen und die Verleihung des 3000. Sterns wurden nun gefeiert.

Ermöglicht wird das Projekt durch ein Netzwerk von Partnerfirmen, die den Schülerinnen und Schülern ab der 7. Klasse die Möglichkeit bieten, während Praktika in Berufe hineinzuschnuppern. „Ein Leuchtturmprojekt, das in seiner Form und seinem Erfolg einmalig ist im Bezirk Schwaben“, sagt Richard Steurer, der Förderprogramme im Bereich Beruflicher Bildung bei der Regierung Schwaben koordiniert.

Lesen Sie auch: Hürdevoll: Barrierefreiheit ist im Oberallgäu noch ein Zukunftsprojekt

Sterne-Projekt Durach: Berufsorientierung seit 15 Jahren

Während mehrtägiger Praktika können sich Jugendliche ausprobieren und erkennen, wo ihre Stärken liegen. Schulleiter Richard Wucherer zufolge ist die Neugierde immer gegeben, die Motivation werde hervorgekitzelt: Pro Praktikum erhalten Teilnehmende eine Urkunde samt Stern. Diese wiederum belegen das Durchhaltevermögen – und können bei Bewerbungen vorgelegt werden.

Mittelschule Durach: Praktika mit dem Sterne-Projekt

Laut Dr. Stefan Topp, Inhaber der Firma Topp, sind im Berufsleben neben Noten Zuverlässigkeit, Höflichkeit und Zielstrebigkeit wichtig – und das zeige sich in der Praxis. Vom Projekt angetan zeigten sich auch Kilian Gruber und Johannes Lingenheil von Stahlbau Gast: Beide fanden selbst mit Hilfe des Projekts ins Unternehmen. Bei Gruber bedurfte es nur zwei Praktika, Lingenheil belegte fünf, um seinen Weg zu finden. Michael Fink, Ausbildungsverantwortlicher für Geiger in Herzmanns, glaubt, dass bereits in der siebten Klasse Interesse für eine Branche geweckt werden könne. Über 30 Firmen nehmen am Projekt teil – darunter das Hotel Hanusel Hof, das Autohaus Brosch und das Seniorenzentrum Durach.

Lesen Sie auch

Psychisch auffällige Schüler Hilferuf von Sozialarbeitern: Immer mehr Schüler haben Angst, zu versagen

Lesen Sie auch: Waldbrandgefahr im Oberallgäu: Beobachter gehen von Durach aus in die Luft

Finanziell unterstützt wird das Projekt von der Gemeinde, der Arbeitsagentur und der Regierung von Schwaben. Wucherer und Kollegin Romane Hock sprechen zwar von viel Arbeit: „Aber wenn man den Erfolg betrachtet, ist es das Wert.“